Собчак собралась в Крым без разрешения Украины

Экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак будет ведущей на бизнес-конференции, которая пройдет в оккупированной Алуште в апреле.

Об этом сообщил публицист Дмитрий Ольшанский в Facebook. Он нашел в сети анонс закрытой конференции "Бизнес на автопилоте", которая состоится 27-29 апреля в алуштинском спа-отеле "Море" в Крыму. Публицист подчеркнул, что мероприятие проведет Ксения Собчак.

"Простите, а как же разрешение правительства Украины на въезд на аннексированную территорию? Уже не нужно? Выборы прошли, все - и можно расслабиться и перестать валять дурака?" - написал Ольшанский.

Как ранее сообщал "Обозреватель", экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак написала письмо в посольство Украины, в котором попросила разрешение на посещение аннексированного РФ Крыма.

Украина жестко отреагировала на эту просьбу.