''Со слезами на глазах'': украинцев растрогало возвращение узников Кремля

В сети с восторгом обсуждают освобождение украинских заключенных в аэропорту Борисполь. Политики, журналисты и общественные деятели активно делятся фото с уже экс-пленными.

К примеру, премьер-министр Алексей Гончарук локанично комментирует освобождение украинцев. "Дома. С возвращением, парни! Без лишних слов".

Прокомментировал событие и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. "Наконец украинцы, так долго были в плену, вернулись на родную землю Сегодня - еще один день национального достоинства. Мы в очередной раз увидели, что нет ничего невозможного, если на это есть политическая воля. Еще раз поздравляю всех нас и горжусь Украиной!", - написал он в Facebook.

Народный депутат от "Слуги Народа" Евгения Кравчук назвала этот день "историческим".

"И самое главное - это только начало. Далее - возвращение всех наших граждан, разведения войск, прекращение войны и возвращения оккупированных территорий. Работа сложная, но Украина своих не кидает и будет бороться за каждого! Жизнь людей важнее всего.

Владимир Зеленский и вся команда, которая готовила возвращения наших ребят, доказали это. И мы действительно знаем, что делать дальше, как сказал сегодня Президент. Слава Украине!", - написал Кравчук.

У блогера Дениса Казанского возникает справедливый вопрос о ценности для России скандального Владимира Цемаха.

"Кстати, интересно, а как в России будут объяснять обмен Цемаха? Гражданина Украины. Если Россия не сбивала "Боинг", то в чем тогда его ценность для РФ? Почему из всех пленных боевиков Донбасс хотели именно его обменять?", - пишет он в Twitter.

Кстати, интересно, а как в России будут объяснять обмен Цемаха? Гражданина Украины. Если Россия не сбивала "Боинг", то в чем тогда его ценность для РФ? Почему из всех пленных боевиков Донбасс хотели именно его обменять? — Денис Казанський (@den_kazansky) 7 сентября 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украину прибыли пленные из России. Их встречали родственники, журналисты и президент Украины;

Также на украинскую землю ступил и режиссер Олег Сенцов. Уже опубликованы первые его фото;

Всего в Украину вернулись 35 человек, незаконно удерживаемых в России.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!