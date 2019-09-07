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8 сентября • обновлено в 11:06
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''Со слезами на глазах'': украинцев растрогало возвращение узников Кремля

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В сети с восторгом обсуждают освобождение украинских заключенных в аэропорту Борисполь. Политики, журналисты и общественные деятели активно делятся фото с уже экс-пленными.

К примеру, премьер-министр Алексей Гончарук локанично комментирует освобождение украинцев. "Дома. С возвращением, парни! Без лишних слов".

Прокомментировал событие и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. "Наконец украинцы, так долго были в плену, вернулись на родную землю Сегодня - еще один день национального достоинства. Мы в очередной раз увидели, что нет ничего невозможного, если на это есть политическая воля. Еще раз поздравляю всех нас и горжусь Украиной!", - написал он в Facebook.

Народный депутат от "Слуги Народа" Евгения Кравчук назвала этот день "историческим".

"И самое главное - это только начало. Далее - возвращение всех наших граждан, разведения войск, прекращение войны и возвращения оккупированных территорий. Работа сложная, но Украина своих не кидает и будет бороться за каждого! Жизнь людей важнее всего.

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Владимир Зеленский и вся команда, которая готовила возвращения наших ребят, доказали это. И мы действительно знаем, что делать дальше, как сказал сегодня Президент. Слава Украине!", - написал Кравчук.

У блогера Дениса Казанского возникает справедливый вопрос о ценности для России скандального Владимира Цемаха.

"Кстати, интересно, а как в России будут объяснять обмен Цемаха? Гражданина Украины. Если Россия не сбивала "Боинг", то в чем тогда его ценность для РФ? Почему из всех пленных боевиков Донбасс хотели именно его обменять?", - пишет он в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Обмен пленными
Персоны
Дмитрий Разумков Алексей Гончарук
Место
Украина
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Евгенія Кравчук - не будьте такими дурними, сьогодні Путіну потрібно було - він і зробив обмін, а всюди він відступати не буде...Це не від Зе залежить, а загалом від світу та народу РФ
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну ,теперь политикам и общественным деятелям пиара на месяц хватит!
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Ну, теперь недельный пиар для украинских политиков и общественных деятелей обеспечен! Ну , я бы на месте освобождённых не расслаблялся ,ведь по традиции Украины они должны ещё в украинской тюрьме посидеть!)))
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