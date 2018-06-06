Снятие санкций с России: НАТО поставило Италию на место

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что о пересмотре санкций против России можно говорить только после изменения поведения Москвы.

Данную позицию он озвучил на пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать заявление нового премьера Италии Джузеппе Конте по пересмотру антироссийских санкций, передает "Европейская правда".

"Санкции важны, они посылают четкий сигнал, что действия России в Украине имеют последствия", – заявил глава Альянса.

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Столтенберг напомнил, что НАТО придерживается двойного подхода в отношениях с Россией, который заключается, с одной стороны, в сильной обороне и сдерживании, и с другой стороны – в диалоге.

"Мы не хотим изолировать Россию. Россия является нашим соседом и будет оставаться соседом. Мы действительно хотим развивать диалог с Россией. Диалог не простой, но именно поэтому он важен", – добавил он.

Также генсек назвал Италию ценным союзникам по НАТО и заявил, что ожидает сотрудничества с правительством Конте.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее новый премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что новое правительство будет добиваться снятия санкций с России, которые были введены в ответ на агрессию в Украине.