Снятие неприкосновенности: "слуги народа" приняли новый законопроект

Монобольшинство Верховной Рады Украины во вторник, 3 декабря, поддержало внесение изменений в некоторые законодательные акты в соответствии с предстоящей отменой депутатской неприкосновенности.
За соответствующий законопроект №2237 на заседании парламента проголосовали в первом чтении 253 народных депутата.
Так, в пояснительной записке к документу обратили внимание на то, что Рада поддержала снятие неприкосновенности с нардепов еще 3 сентября, однако в законодательстве остались противоречащие этому положению нормы.
"Слуга народа" в Раде сделала важный шаг по снятию неприкосновенности
atr.ua
Законопроект предполагает исключение из Уголовного процессуального кодекса Украины нормы о депутатской неприкосновенности.
В документе подробно расписали особенности начала досудебного расследования в отношении народного депутата, его задержания, избрания ему меры пресечения, проведения следственных, розыскных и негласных следственных действий.
Также предлагается внести изменения в закон Украины о статусе нардепа, которые предусматривают, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования, или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.
В случае принятие законопроекта в целом изменения внесут и в Регламент Рады: исключают нормы о порядке внесения и рассмотрения парламентом представлений о предоставлении согласия на привлечение нардепа к уголовной ответственности, задержания или арест.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 августа Верховная Рада приняла законопроект о снятии депутатской неприкосновенности в первом чтении. 3 сентября депутаты поддержали инициативу в целом.
11 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон.
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