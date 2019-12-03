Снятие неприкосновенности: "слуги народа" приняли новый законопроект

Монобольшинство Верховной Рады Украины во вторник, 3 декабря, поддержало внесение изменений в некоторые законодательные акты в соответствии с предстоящей отменой депутатской неприкосновенности.

За соответствующий законопроект №2237 на заседании парламента проголосовали в первом чтении 253 народных депутата.

Так, в пояснительной записке к документу обратили внимание на то, что Рада поддержала снятие неприкосновенности с нардепов еще 3 сентября, однако в законодательстве остались противоречащие этому положению нормы.

"Слуга народа" в Раде сделала важный шаг по снятию неприкосновенности atr.ua

Законопроект предполагает исключение из Уголовного процессуального кодекса Украины нормы о депутатской неприкосновенности.

В документе подробно расписали особенности начала досудебного расследования в отношении народного депутата, его задержания, избрания ему меры пресечения, проведения следственных, розыскных и негласных следственных действий.

Также предлагается внести изменения в закон Украины о статусе нардепа, которые предусматривают, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования, или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

В случае принятие законопроекта в целом изменения внесут и в Регламент Рады: исключают нормы о порядке внесения и рассмотрения парламентом представлений о предоставлении согласия на привлечение нардепа к уголовной ответственности, задержания или арест.

Как сообщал OBOZREVATEL:

29 августа Верховная Рада приняла законопроект о снятии депутатской неприкосновенности в первом чтении. 3 сентября депутаты поддержали инициативу в целом.

11 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!