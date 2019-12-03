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3 декабря • обновлено в 20:31
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Снятие неприкосновенности: "слуги народа" приняли новый законопроект

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Монобольшинство Верховной Рады Украины во вторник, 3 декабря, поддержало внесение изменений в некоторые законодательные акты в соответствии с предстоящей отменой депутатской неприкосновенности.

За соответствующий законопроект №2237 на заседании парламента проголосовали в первом чтении 253 народных депутата.

Так, в пояснительной записке к документу обратили внимание на то, что Рада поддержала снятие неприкосновенности с нардепов еще 3 сентября, однако в законодательстве остались противоречащие этому положению нормы.

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atr.ua

Законопроект предполагает исключение из Уголовного процессуального кодекса Украины нормы о депутатской неприкосновенности.

В документе подробно расписали особенности начала досудебного расследования в отношении народного депутата, его задержания, избрания ему меры пресечения, проведения следственных, розыскных и негласных следственных действий.

Также предлагается внести изменения в закон Украины о статусе нардепа, которые предусматривают, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования, или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету.

В случае принятие законопроекта в целом изменения внесут и в Регламент Рады: исключают нормы о порядке внесения и рассмотрения парламентом представлений о предоставлении согласия на привлечение нардепа к уголовной ответственности, задержания или арест.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Депутатская неприкосновенность
Место
Украина
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