Снятие неприкосновенности: как голосовали нардепы. Полный список

Верховная Рада 9-го созыва на первом заседании 29 августа одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.

"За" отдали голоса сразу 363 народных депутата, и никто из них не выступил "против". Лишь один "удержался", а еще 29 парламентариев не голосовали.

В полном составе "за" проголосовали только "Слуга народа" и "Батькивщина".

Почти целой фракцией законопроект также поддержали "ЕС" (Князевич Р.П. удержался), "Голос" (Клименко. Ю.Л. отсутствовала, Рахманин С.И. не голосовал) и фракция "За будущее" (Палица И.П. отсутствовал, Герега О.В и Поляк И.А. не голосовали).

В то же время "Оппозиционная платформа - За жизнь" не отдала ни одного голоса "за". Большинство нардепов не голосовали или же отсутствовали в этот момент.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский во время голосования за снятие неприкосновенности сорвался на нардепов.

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