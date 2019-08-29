Снятие неприкосновенности и импичмент президента: в "Слуге народа" раскрыли план работы Верховной Рады

Во время первого заседания Верховной Рады Украины IX созыва 29 августа фракция "Слуга народа" планирует полностью утвердить Кабинет министров Украины.

Об этом заявил народный депутат от президентской партии Давид Арахамия, передает корреспондент OBOZREVATEL. Кроме того, политики хотят проголосовать за законы о снятии депутатской неприкосновенности и об импичменте президента.

Также планируется регистрация пакета 30 законопроектов от новоизбранного премьер-министра Украины Алексея Гончарука (экономический блок), а также законопроекты от Руслана Рябошапки, главного кандидата на должность генерального прокурора.

Арахамия подчеркнул, что Рада будет заседать "до победы", даже если заседание закончится утром.

Давид Арахамия

Как писал OBOZREVATEL, 29 августа депутаты Верховной Рады Украины IX созыва избрали спикером парламента главу партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова.

Во время первого заседания Рада создала пять парламентских фракций и депутатскую группу.

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