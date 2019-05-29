ГлавнаяНовости
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
двух билетов на концерт группы «Антитіла» в г. Полтава Участвовать
Приз
Конкурс
Регистрация
БлогиМир

/Новости политики

Снятие депутатской неприкосновенности: Зеленский выдвинул Раде ультиматум

Читать материал на украинском

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду принять законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов с 2020 года.

Глава государства настаивает на рассмотрении именно проекта закона №7203, заявил в эфире "112 Украина" представитель президента в ВР Руслан Стефанчук.

"Внесение изменений в Конституцию – большая длительная процедура. Бесспорно, что в новый парламент мы будем вносить изменения в Конституцию, которые мы и обещали. Это обсуждение будет продолжаться год: Конституционный суд, заключение, возвращение... Сейчас наиболее процессуально быстрый механизм – это законопроект №7203. Там предусмотрено (снятие депутатской неприкосновенности. – Ред.) с 2020 года", – отметил он.

Новости
Названа страна, куда Зеленский совершит первый визит

По его словам, данный законопроект уже был обозначен как неотложный.

"Поэтому мы еще раз подчеркнули, что заинтересованы, чтобы его рассмотрели как неотложный", – подчеркнул Стефанчук.

Верховная Рада

Верховная Рада

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 мая в Верховную Раду внесли два проекта закона об импичменте президента. Первый внес заместитель руководителя фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко, второй – президент Украины Владимир Зеленский.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Руслан СтефанчукВладимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Верховная Рада УкраиныДепутатская неприкосновенностьзаконопроект
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
9
17
Смешно
11
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Вова любит ведь референдумы ? Пусть проведёт референдум по этому вопросу, гарантирую 90-процентную поддержку народа и это минимум ! И тогда у депутатов выхода не будет, или снятие неприкосновенности, или на свалку, выборы ведь не за горами !
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кулакова Соня
Кулакова Соня
Спаcибо всeм тeм, ктo пoкaзaл мне этот прeкpасный сайт w︁w︁w︁.︁d︁i︁f︁i︁m︁a︁s︁.︁c︁o︁m︁/︁wg40p2j Просто пpoйдя oпpоc пoлучилa почти пoлyгодовyю зapплaтy)) Пoльзуйтeсь, покa ещe eсть вoзмoжнocть=)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
А почему не с ...завтра????
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения