Снова победила Украина: в ООН приняли новую резолюцию по Крыму

Поздно вечером в субботу, 22 декабря, Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о“Ситуации с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина”.

За проголосовали 65 государств-членов, против — 27, 70 делегатов воздержались, передает "Укринформ".

Как отмечают в СМИ, в резолюции пооименно упоминаются украинские политзаключенные Олег Сенцов, Владимир Балух и Эмир-Усейн Куку, что является редким событием. Среди последних известных случаев в истории организации — упоминание диссидентов Нельсона Манделы (ЮАР) и Аун Сан Су Чжи (Мьянма).

ООН РИА Новости Украина

ООН выражает свою глубокую обеспокоенность сообщениями о применении в РФ пытки и “выбивания” показаний в политически мотивированных делах в отношении них и других политзаключенных, начиная с 2014 года и по сей день.

Это уже третья инициированная Украиной резолюция ООН о состоянии прав человека в Крыму за последние три года. Первые две были приняты Генассамблеей 2016-го и 2017-го года. В этом году документ содержит целый ряд новых статей. Например, четко определяется, как правильно сейчас называть Крым во всех документах ООН.

Как сообщал OBOZREVATEL,18 декабря Генассамблея ООН приняла инициированную Украиной резолюцию "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украины, районов Черного и Азовского морей". Так, она призывает Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма и осуждает растущее российское военное присутствие в Черном и Азовском морях.

В документе подчеркивается, что присутствие российских войск в Крыму противоречит национальному суверенитету и территориальной целостности Украины и угрожает безопасности других государств Европы.

За резолюцию проголосовали 66 стран. Против выступили Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, Корейская народно-демократическая республика (КНДР), Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа, Российская Федерация, Сербия, Южный Судан, Судан, Сирия, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.