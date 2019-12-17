"Снова двойка!" Киву пристыдили в Раде

В сесионном зале Верховной Рады Украины народный депутат от "Оппозиционного блока – За жизнь" Илья Кива стоял с плакатом, на котором была допущена грамматическая ошибка.

Соответствующие фото и замечание опубликовала на своей странице в Facebook народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко.

Илья Кива Facebook Ирины Геращенко

В частности, на фото Кива стоит с баннером, на котором напечатана надпись на украинском языке "Не дамо розкрасти землю".

"Опять двойка. Нардеп Кива охраняет плакат с грубой грамматической ошибкой. "Розікрасти" пишется через "і"! Розкрасти – это русизм", – пристыдила одиозного парламентария Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, всплыла информация о том, что Кива избежал тюремного заключения за коррупцию в 2013 году благодаря справке из психбольницы. Суд, среди смягчающих обстоятельств, принял во внимание, что Кива "находился на лечении в Полтавской областной клинической психиатрической больнице с диагнозом "последствия черепно-мозговой травмы с психопатизацией личности".

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