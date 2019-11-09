Снизят госдолг до 40%: в Минфине раскрыли рекордные планы

Министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила о планах правительства за два года снизить государственный долг государства до 40% ВВП и добиться бездефицитного бюджета.

Об этом она заявила в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". По словам чиновницы, стране невыгодна постоянная реструктуризация государственного долга из-за потерь репутации.

Министр финансов Оксана Маркарова https://twitter.com/Vecherka_News

По словам главы ведомства, правительство планирует в 2020 году снизить государственный долг до 52% ВВП, а через два года снизить его до 40%. Это позволит Украине "жить так, как европейские страны", подчеркнула чиновница.

"Когда им нужно для развития – они одалживают средства, когда не нужно – не одалживают. Потому что долг сам по себе – это не плохо, плохо, когда мы берём долг и проживаем его", – заявила Маркарова.

Чиновница напомнила. как Украина увеличивала долг с 2006 по 2008 год, после чего его размер "стремительно он вырос с 2013 по 2014 год, потому что он был в валюте, потому что в 2013 году был взято одновременно 3 млрд в валюте". Сейчас Украина снова снижает долг, и в этом году он уже меньше 60%, подчеркнула Маркарова. При этом она отметила, что в следующем году дефицит бюджета будет только 2% ВВП, в нынешнем году он 3,2%.

"То есть мы постоянно будем пытаться прийти к бездефицитному бюджету, и это даст нам возможность абсолютно решить все наши долговые вопросы, и направлять зарабатываемые средства на важные и приоритетные вопросы", – отметила глава ведомства.

Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал, как премьер-министр Алексей Гончарук назвал основной статьей расходов в проекте Государственного бюджета на 2020 год обслуживание госдолга в размере 141 млрд грн.

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