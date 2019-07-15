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"Снесут Крымский мост за минуты": Турчинов пригрозил Кремлю ракетами, в России ответили

5.4т Читать материал на украинском

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что украинские крылатые ракеты "Нептун" способны за считанные минуты уничтожить незаконно построенный Россией Крымский мост.

Подробностями он поделился в интервью LB.ua.

"Для защиты с моря мы смогли быстро провести работу по модернизации ракетных комплексов С-125. Но это локальное решение вопроса. Комплексное решение этой проблемы мобильный комплекс крылатых ракет “Нептун”, созданный также в сверхсжатые сроки. Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования, а при необходимости, в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия", – сказал он.

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Турчинов пригрозил снести Крымский мост

Турчинов пригрозил снести Крымский мост

В Госдуме тут же отреагировали на угрозы Турчинова. Так, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек раскритиковал слова экс-секретаря СНБО, пишет RT.

"Мировой общественности не предоставили ни одного факта попадания крылатой ракеты "Нептун" в цель. Пуски мы видели, а результата нет. Кроме того, хочется спросить бывшего главного "оборонщика" Украины, неужели он всерьёз думает, что в случае пуска украинских ракет российские военные, открыв рот, будут наблюдать за их полётом?" – огрызнулся он.

По словам Бальбека, Турчинов своим заявлением якобы пытается сломать тот хрупкий контакт, который начинает устанавливаться между Россией и Украиной.

Ракета "Нептун"

Ракета "Нептун"

BBC.com

Ранее OBOZREVATEL писал об особенностях первой крылатой ракеты украинского производства "Нептун".

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Персона
Олександр Турчинов
Место
Украина
Теги
Крымский мост ракеты СНБО
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Н Олег
Н Олег
у хряковых б@ндер огромное желание как-нить спровоцировать Путина, шоб он жахнул ядрёной бонбой по Киеву (Kyeву, как они называют) ... во-первых весь мир узнает -- как они были правы, а во-вторых -- помене станет в стране тупых ватных мешканцев ... не дождутся ...
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Пигин Макс
Пигин Макс
А потом шеневмерлики удивляются, почему мы их досматриваем в Керченском проливе. Больные придурки...
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Так его же нет. Что он сносить собирается. Или всё-таки есть? Х0хлы, вы больны.
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