"Снесут Крымский мост за минуты": Турчинов пригрозил Кремлю ракетами, в России ответили

Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что украинские крылатые ракеты "Нептун" способны за считанные минуты уничтожить незаконно построенный Россией Крымский мост.

Подробностями он поделился в интервью LB.ua.

"Для защиты с моря мы смогли быстро провести работу по модернизации ракетных комплексов С-125. Но это локальное решение вопроса. Комплексное решение этой проблемы – мобильный комплекс крылатых ракет “Нептун”, созданный также в сверхсжатые сроки. Наши крылатые ракеты смогут уничтожать военные корабли РФ любого класса не только в Черном и Азовском море, но и в портах их базирования, а при необходимости, в течение нескольких минут снести мост, которым так кичится Россия", – сказал он.

Турчинов пригрозил снести Крымский мост

В Госдуме тут же отреагировали на угрозы Турчинова. Так, депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек раскритиковал слова экс-секретаря СНБО, пишет RT.

"Мировой общественности не предоставили ни одного факта попадания крылатой ракеты "Нептун" в цель. Пуски мы видели, а результата нет. Кроме того, хочется спросить бывшего главного "оборонщика" Украины, неужели он всерьёз думает, что в случае пуска украинских ракет российские военные, открыв рот, будут наблюдать за их полётом?" – огрызнулся он.

По словам Бальбека, Турчинов своим заявлением якобы пытается сломать тот хрупкий контакт, который начинает устанавливаться между Россией и Украиной.

Ракета "Нептун" BBC.com

Ранее OBOZREVATEL писал об особенностях первой крылатой ракеты украинского производства "Нептун".

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал