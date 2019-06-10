СНБО Украины собрался на срочное заседание: что произошло

Совет националной безопасности и обороны Украины вечером 9 июня провел срочное совещание, на котором обсуждался молдавский вопрос.

Об этом рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк. "Провел расширенное совещание в СНБО относительно развития событий в Молдове и потенциального влияния на ситуацию в регионе. Мониторим ситуацию", – цитирует его слова "Европравда".

В то же время, МИД Украины официально отреагировал на политический кризис в Молдове. Ведомство призвало представителей молдавских властей "избегать силового противостояния".

Совещание СНБО "Цензор.НЕТ"

Киев выразил обеспокоенность из-за опасности продвижения "сценария федерализации", который будто бы раньше обсуждали лидеры Демпартии и Соцпартии Плахотнюк и Додон. "Важным для страны и безопасности ситуации в регионе является недопущение внешнего вмешательства, направленного на реализацию российского сценария федерализации страны", – заявил МИД, попутно напомнив, что Украину и Молдову "объединяет общее европейское будущее".

Кроме того, Украина предложила Кишиневу свою роль посредника для разрешения спора между Демпартией, которая удерживает контроль над правительственными учреждениями, и новоизбранным правительством во главе с Майей Санду.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Молдове 9 июня вспыхнули массовые беспорядки из-за парламентского кризиса и назначения Кабинета министров, а позже был отстранен президент Игорь Додон. Последний в связи с происходящим попросил мировое сообщество стать посредником в вопросе мирной передачи власти в стране.

Отметим, что лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка называют крупнейшим олигархом Молдовы. Оппозиционные акции протеста против него и его политсилы проводятся уже несколько лет, однако "демократы" все также остаются при власти.

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