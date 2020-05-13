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14 мая • обновлено в 16:38
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СНБО продлил запрет российских сайтов, Рада поддержала решение: дело за Зеленским

45.6т
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Совет национальной безопасности Украины выступил за продление санкций против российских сайтов и направил проект указа президенту Владимиру Зеленскому.

В свою очередь Верховная Рада поддержала это решение. Проект постановления "Об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" поддержали 248 нардепов.

СНБО продлил запрет российских сайтов, Рада поддержала: дело за Зеленским

В свою очередь СНБО направил президенту проект указа о применении санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники".

СНБО продлил запрет российских сайтов, Рада поддержала: дело за Зеленским

"Члены Совета национальной безопасности и обороны Украины рассмотрели в установленном порядке предложения субъектов внесения, определенных ст. 5 закона Украины "О санкциях", по применению ограничительных мероприятий (санкций). По результатам рассмотрения большинством членов СНБО Украины решение о применении, отмене и внесении изменений в ограничительные мероприятия (санкций) принято", – говорится в сообщении на странице СНБО в Facebook.

Теперь решение о введении в действии указа должен принять президент Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, решение о продлении санкций против российских сайтов и соцсетей будет опубликовано 14 мая. По словам заместителя главы комитета цифровой трансформации, нардепа от "Слуги народа" Александра Федиенко, это вопрос национальной безопасности; в команде президента Владимира Зеленского к нему относятся очень серьезно, поэтому решение уже принято и в ближайшее время будет опубликовано официально.

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Автор
Юрий Сергиенко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
санкции Верховная Рада Украины СНБО
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Victor Ideiniy
Victor Ideiniy
Значить правЕльно запрещает "заКонтаченых" раз пер.даки так рвутся у какцап.ских троллей!!!!=))) Ах-ха-ха-ха)))
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
слабаки. всеодно населення в приватному варіанті цими майданчиками користуються,як і інщі люди по всьому світі-але там кібербезпека реагує адресно у цифровому середовищє на джерело,а в нас на все населення.(наприклад mail.ua порушив міжнародне законодавство змінивши кордони України,але yandex.ua цього не зробив;cybermap.kaspersky.com відповідно до ліцензії -ні;vk.com щодо локації,дає право людині самій визначати свою освідченість.якій прикол блокувати в Україні,якщо по всьому світу ця інформація вільно росповсюджується-треба інституціям та підрозділам працювати за утримання прикметно формуванню.бо дном є,адже всрались із витіком персональних данних громадян,із своїх сервісів та сигменту "захищєного" зв'язку ВНУТРІШНІХ телекомунікацій- створюючи Сєвєрну Корєю.
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
Кацaп Кацaпыч, ви гарний приклад гнолої души
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
Victor Ideiniy, такім ананістам як ви, можу щє запропонувати спробувати себе в шоу БРАТЬЄВ сафронових
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hunt andres
hunt andres
Показушная боротьба с ветряными мельницами Дон Кихоты по-галичански)))
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