СНБО продлил запрет российских сайтов, Рада поддержала решение: дело за Зеленским

Совет национальной безопасности Украины выступил за продление санкций против российских сайтов и направил проект указа президенту Владимиру Зеленскому.

В свою очередь Верховная Рада поддержала это решение. Проект постановления "Об одобрении предложений о продлении срока применения персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" поддержали 248 нардепов.

В свою очередь СНБО направил президенту проект указа о применении санкций в отношении российских социальных сетей и интернет-сервисов, в частности "Mail.ru", "ВКонтакте", "Одноклассники".

"Члены Совета национальной безопасности и обороны Украины рассмотрели в установленном порядке предложения субъектов внесения, определенных ст. 5 закона Украины "О санкциях", по применению ограничительных мероприятий (санкций). По результатам рассмотрения большинством членов СНБО Украины решение о применении, отмене и внесении изменений в ограничительные мероприятия (санкций) принято", – говорится в сообщении на странице СНБО в Facebook.

Теперь решение о введении в действии указа должен принять президент Владимир Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, решение о продлении санкций против российских сайтов и соцсетей будет опубликовано 14 мая. По словам заместителя главы комитета цифровой трансформации, нардепа от "Слуги народа" Александра Федиенко, это вопрос национальной безопасности; в команде президента Владимира Зеленского к нему относятся очень серьезно, поэтому решение уже принято и в ближайшее время будет опубликовано официально.

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