СНБО продлил на 3 года санкции против российских телеканалов: список пропагандистов

Совет национальной безопасности и обороны Украины продлил на три года и дополнил санкции в отношении ряда российских компаний.

Среди них ОАО "НТВ-Плюс", АО "Первый канал" и АО "Конструкторское бюро "Панорама". Об этом сообщает "Интерфакс".

Согласно решению СНБО от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесения изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры", в отношении АО "Первый канал" продлеваются на три года все ранее введенные санкции. Кроме этого, добавляется пункт о том, что "другие санкции будут соответствовать принципам их применения, установленным законом (блокировка интернет-провайдерами доступа к ресурсам, в частности 1tv.ru.

Такое же решение принято и в отношении АО "Первый канал. Всемирная сеть". Компании еще на три года установили ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования. Речь идет и о блокировании интернет-провайдерами доступа к ресурсам, в частности: 1tv.com, Domkino.tv, Domkino-premium.tv, Muzl.tv, Vremya.tv, Telecafe.ru, Bober-tv.ru, Kanal-o.ru , Роеhali.tv, Katyusha.tv, Karusel-tv.ru.

В отношении общества с ограниченной ответственностью "НТВ-Плюс" продлеваются на 3 года все ранее введенные СНБО санкции, а также добавляется блокировка интернет-провайдерами доступа к субдомену ntvplus.tv, помимо ранее блокируемому Ntvplus.ru. В постановлении также уточнили реквизиты всех этих юридических лиц.

Ко всему прочему, СНБО изменил реквизиты АО "Конструкторское бюро "ПАНОРАМА" (ранее ЗАО "КБ "ПАНОРАМА") и продлил на 3 года запрет осуществления государственных закупок товаров, услуг, работ и использования госпредприятиями, учреждениями и организациями Украины программных продуктов данного юрлица с подробным перечнем таких продуктов.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, которое предусматривает запрет российских сайтов и социальных сетей.