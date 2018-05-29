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"Сначала делают героя": Савченко написала Сенцову из СИЗО

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Внефракционный нардеп Надежда Савченко, которую ранее удерживали в российской тюрьме, а теперь судят по делу о подготовке военного переворота в Украине, обратилась к Олегу Сенцову, объявившему голодовку в колонии РФ.

"Я искренне надеюсь, что Олега Сенцова обойдет моя судьба, когда из человека сначала делают героя, а потом делают антигероя в своей стране. От всей души желаю Олегу не попасть в жернова политической авторитарной машины в Украине", - написала она на своей странице в Facebook.

Савченко убеждена, у украинского режиссера есть три пути: уйти в тень на творческий покой, пожелать славы и стать "президентской марионеткой" или начать бороться с "несправедливой системой" в Украине.

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"Я и семья, все близкие и друзья присоединяемся к акции поддержки Олега Сенцова и всех украинских политзаключенных по всему миру", - резюмировала нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 мая Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех 64 украинских узников Кремля.

Позже появилась информация, что он согласился на поддерживающую терапию во время бессрочной голодовки.

Читайте все новости по теме "Украинские политзаключенные в России" на Обозревателе.

Тема
Украинские политзаключенные в России
Персоны
Надежда СавченкоОлег Сенцов
Место
УкраинаКиев
Объект
голодовка
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