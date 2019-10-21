Главная Новости
21 октября • обновлено в 17:16
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Блоги - Новости политики

Аркадий Бабченко
Аркадий Бабченко
Журналист Все статьи автора

Смотрю на хор Веревки, а вижу Доренко: найди 10 отличий

2.6т

Те, кто пишет, что смеяться можно надо всем, и приводят в пример, скажем, Шарли Эбдо или Джорджа Карлина, либо дураки, которые не понимают, о чем говорят, либо подонки.

Да, смеяться можно надо всем.

Но для этого необходимо всего лишь одно условие.

Субъекты должны быть как минимум равны по положению.

Когда равный смеется над равным - ок. Нет проблем.

Когда угнетаемый смеется над угнетенным - вообще нет вопросов.

Когда народ смеется над своим правительством - это одно.

Но когда правительство смеется над своим народом - это другое.

Когда над Холокостом смеется жертва Холокоста - это одно.

Но когда над Холокостом смеется "Фолькишер Беобахтер" - это совсем, совсем другое.

И не понимать этого может только идиот.

Если человек защищает право нациста смеяться над евреями в концлагерях в той же степени, как право евреев в концлагерях смеяться над нацистами - он просто идиот, и говорить тут не о чем.

Новости
Ребята из Квартала перестали видеть берега и чувствовать почву под ногами

Если человек защищает право Скабеевой смеяться на "России-24" над смертями украинцев во время войны в той же степени, как право украинцев смеяться над смертями захватчиков, это человек дебил, полезный идиот, опосредованный пособник и говорить тут не о чем.

Потому что шутки "Фолькишер беобахтер" над сгоревшими домами евреев - это называется уже не юмор.

Это уже называется государственный террор.

Так вот.

То, что происходит сейчас - это не юмор.

Пусть даже и самый низкопробный запредельный чернушный говноржач в стиле девяносто пятого квартала. Нет.

Это - травля.

Новости
Скандал с "Квартал 95": диагноз обществу

Когда Национальный (!) хор, на принадлежащим серому кардиналу канале, в соавторстве с подтанцовкой Президента, смеется над тем, как бойцы этого кардинала чуть не убили бывшую главу нацбанка, которая противостояла полному захвату экономики страны этим самым серым кардиналом - это государственная травля.

Это разжигание ненависти.

Это - государственное разжигание ненависти.

Да, да. Именно так.

Когда группка околовластных бандитов начинает травить профессионалов - это именно государственная травля.

И никак иначе.

Новости
Країну, що воює, перетворили на шапіто на межі розпаду

Я прошел через все это. Я все это знаю. Когда да, вот так вот, с телевизора, со страниц газет, тонны помоев, шуточки прибауточки, когда быдло с гоготом гонит жертву, тебя, а ты стоишь, и не можешь поверить. И не можешь понять. И не знаешь, что делать дальше. Оправдываться? Не в чем. Доказывать? Бессмысленно. Не доказывать? Тоже.

И я это ненавижу. Просто ненавижу.

Какой там пять лет. Год назад. Всего год назад мне и в бредовом сне не пришло бы в голову, что в Украине будет свой зомбоящик, в котором шутившие про эбонитовые палочки и страну-проститутку у*бки будут использовать для травли патриотов те же приемы, что и зомбоящик в Мордоре... Блин, смотрю на хор Веревки, а вижу Доренко: "Казалось бы, при чем тут Гонтарева". Про то, что попробуйте найти десять отличий с Соловьевым и хором Александрова с песенкой "Отключим Украине газ" писал уже в прошлом посте.

Никогда бы не подумал, что что-нибудь украинское может вызвать во мне нанависть, но, блядь, девяносто пятому кварталу это удалось.

Я бы хотел выразить сейчас поддержку Валерии Гонтаревой. Валерия Алексеевна, я представляю, что это такое. Я на своей шкуре знаю, что такое слова поддержки в такой момент. Так вот, знайте - нас много. И мы - с вами.

А тот, кто считает это смешным, или допустимым, или не видит ничего такого - вы участвуете в травле человека.

Подумайте над этим.

В следующий раз поговорим про репутационные издержки страны. Потому что, мне кажется, совсем немногие поняли, что же на самом деле произошло, какие это будет иметь последствия для страны на международной арене и какие рапорты в посольствах сейчас пишутся.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Аркадий Бабченко Аркадий Бабченко
Место
Украина
Теги
Хор Веревки Квартал 95
Источник
Источник: Facebook Аркадия Бабченко
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
7
Интересно
23
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
kiy Valeriy
kiy Valeriy
а вийшло ось що символ України вмокнули в говніще і тепер цим 95 олігофренів розмахують над нашими головами забруднюючи і нас всіх
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Блоги / мнения

ads pixel