"Смотрящий" за Разумковым глава Аппарата ВРУ подал в отставку: опубликован документ
Глава Аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный, которого в СМИ называли "смотрящим" за спикером парламента Дмитрием Разумковым, 15 июля написал заявление о об увольнении с должности.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, опубликовав само заявление (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца новости).
"Сегодня Вячеслав Штучный написал заявление об увольнении с должности руководителя Аппарата Верховной Рады Украины. Считаю его решение очень мудрым и взвешенным", – прокомментировал нардеп решение.
В заявлении Штучный уточнил, что хочет уволиться в связи с переходом на другую должность в государственном органе.
Ранее OBOZREVATEL писал, что, по данным СМИ, Вячеслав Штучный якобы является "платным смотрящим" за главой парламента Дмитрием Разумковым из-за "амбиций" последнего, которые "не дают покоя Офису президента".