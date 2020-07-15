"Смотрящий" за Разумковым глава Аппарата ВРУ подал в отставку: опубликован документ

Глава Аппарата Верховной Рады Вячеслав Штучный, которого в СМИ называли "смотрящим" за спикером парламента Дмитрием Разумковым, 15 июля написал заявление о об увольнении с должности.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура, опубликовав само заявление (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца новости).

"Сегодня Вячеслав Штучный написал заявление об увольнении с должности руководителя Аппарата Верховной Рады Украины. Считаю его решение очень мудрым и взвешенным", – прокомментировал нардеп решение.

В заявлении Штучный уточнил, что хочет уволиться в связи с переходом на другую должность в государственном органе.

Глава Аппарата ВРУ написал заявление об увольнении Telegram Александра Качуры

Telegram Александра Качуры

Ранее OBOZREVATEL писал, что, по данным СМИ, Вячеслав Штучный якобы является "платным смотрящим" за главой парламента Дмитрием Разумковым из-за "амбиций" последнего, которые "не дают покоя Офису президента".