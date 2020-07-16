"Смотрящих" за любым городом в Украине от Офиса нет, – Зеленский

Борис Бондарь Политика 21:39, 16.07.2020 Обновлено: 21:49, 16.07.2020

В Офисе президента нет никаких "смотрящих" за Киевом и другими городами Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 16 июля на брифинге после заседания фракции "Слуга народа". Он уточнил, что не знает экс-главу фракции "Блока Леонида Черновецкого" в Киевсовете Дениса Комарницкого.

"Я просто не знаю, кто такой господин Комарницкий, откровенно говоря. А если я не знаю, то он не может быть "смотрящим" от Офиса. Второе – "смотрящих" от Офиса за Киевом нет. "Смотрящих" за любым городом в Украине от Офиса нет. Вопроса в целом "смотрящих" не существует в нашем Офисе", – сказал президент.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, журналисты Bihus.Info пришли к заключению, что глава Офиса президента Андрей Ермак через так называемого "смотрящего" по Киеву Дениса Комарницкого якобы взял под свой контроль практически все крупные тендеры в Киеве и через своих людей занимается вымыванием средств из столичного бюджета.

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