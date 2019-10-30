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30 октября • обновлено в 11:52
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"Смотря друг другу в глаза": Зеленский сделал заявление о Путине

1.5т Читать материал на украинском

Переговоры в "нормандском формате" нужны для того, чтобы решать проблемы не в ходе разговоров лидеров по телефону, а смотря друг другу в глаза.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Форуме единства в Мариуполе, передает "Интерфакс-Украина".

"Встреча в "нормандском формате" должна состояться, потому что мы должны решать проблемы не по телефону, а смотря друг другу в глаза", – сказал он.

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Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Зеленский готов к встрече с главой России Владимиром Путиным.

По его словам, украинская сторона ожидает от России выполнения мирных соглашений, чтобы провести разведение сил в Золотом и Петровском. Это должно стать последним толчком к переговорам в "нормандском формате".

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Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
Место
Украина
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Русинов Алексей
Русинов Алексей
О как Путин на фото потешается над Зеленским!Обосс так закроют на фиг за такие статьи.
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Mega Death
Mega Death
Зеленский у себя с патриотами договориться не может, о чем с ним может договориться Путин.
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