"Смотря друг другу в глаза": Зеленский сделал заявление о Путине

Переговоры в "нормандском формате" нужны для того, чтобы решать проблемы не в ходе разговоров лидеров по телефону, а смотря друг другу в глаза.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Форуме единства в Мариуполе, передает "Интерфакс-Украина".

"Встреча в "нормандском формате" должна состояться, потому что мы должны решать проблемы не по телефону, а смотря друг другу в глаза", – сказал он.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Зеленский готов к встрече с главой России Владимиром Путиным.

По его словам, украинская сторона ожидает от России выполнения мирных соглашений, чтобы провести разведение сил в Золотом и Петровском. Это должно стать последним толчком к переговорам в "нормандском формате".

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!