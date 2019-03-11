"Смотрите под ноги": Казарин объяснил, почему в Украине не будет независимых политиков

За всеми новыми лицами в украинской политике все равно будут стоять старые олигархи.

Такое мнение выразил в "Крым. Реалии" журналист Павел Казарин. Он рассказал, на чем строится и основывается политическая карьера в Украине.

"Украинский избиратель ждет новых лиц в политике так, будто за ними не будут стоять старые. А они обязательно будут. Потому что любая политическая карьера стоит на трех китах: команда, деньги, СМИ. И даже если у вас есть единомышленники, без двух последних пунктов вы не справитесь", - считает журанлист.

Казарин напомнил, что в нашей стране 70% населения узнают информацию из телевизора, а телеканалы принадлежат олигархам.

Павел Казарин

"Именно с ними придется договариваться любому, кто решит пойти в большую политику. А затем ему придется отдавать долги. Можно быть абсолютно порядочным и независимым, но это значит лишь то, что о вас никто не узнает. Чтобы докричаться до избирателя, любому политику приходится стоять на плечах спонсора. А потому – смотрите под ноги", - резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, раскрыт план новой атаки троллей Кремля на выборах в Украине.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!