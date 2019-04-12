"Он веселый": Ницой призналась, что смотрела скандальный сериал "Сваты"

Украинская детская писательница и защитница государственного языка Лариса Ницой резко раскритиковала отмену запрета сериала "Сваты" в Украине.

"Я ничего не имею против сериала, он веселый. Я смотрела первые части "Сватов", мне было весело. Но у нас изменились обстоятельства, ведь "Сваты" снимались еще до войны", – заявила писательница в эфире ObozTV.

"У нас началась война и вступил в силу закон о запрете актеров, которые поддерживают аннексию Крыма. Они выступают против Украины. Мы не можем популяризировать этих актеров через трансляцию на украинских каналах. Запрет отменили неправильно", – добавила она.

Также Ницой раскритиковала отмену запрета на въезд в Украину для актера сериала "Сваты" Федора Добронравова.

"Я считаю, что это тоже неправильно. Не знала об этом, я шокирована. Люди выступают против Украины. Они говорят, мол, мы за то, что у вас украли ваш Крым. Если ты за то, что у нас воруют, грабят, стреляют, таких людей надо четко различать. Нельзя их пускать в Украину, популяризировать у нас на телевидении", – подчеркнула она.

kvartal95.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

В ноябре 2017 Минкульт Украины внес фильмы и сериалы с участием Федора Добронравова в "черный список", СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года.

Съемки нового сезона "Сватов" студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также дальнейшее интервью Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.

Директор по развитию "Студии Квартал 95" Ирина Победоносцева заявила, что сериал "Сваты" вернется на украинские телеканалы после вступления в силу решения Окружного админсуда Киева, которым был отменен запрет.

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