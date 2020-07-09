СМИ запустили фейк об "украинских наемниках" в Белграде: Киев ответил
Украинское посольство в Сербии опровергло информацию о причастности украинцев к протестам в Белграде,опубликованную в одном из местных СМИ и растиражированную российскими медиа.
В заявлении, обнародованном на сайте посольства, дипломаты призвали сербские СМИ не распространять неправду.
"В эти дни через российские и пророссийские информационные ресурсы в информационном пространстве Сербии распространяется информация о якобы "украинском сценарии" и причастности украинцев к событиям в Сербии", – сказано в заявлении.
Дипломаты официально заявили, что государство Украина никоим образом не вмешивается во внутриполитическую ситуацию в Сербии.
"Посольство Украины не располагает информацией об участии граждан Украины в последних событиях в Сербии", – сообщили в ведомстве.
Посольство не назвало публикаций, о которых идет речь. Но некоторые российские СМИ перепечатали материал сербского издания Alo.
Оно сообщило, что в протестах в Белграде якобы участвовали наемники корпорации Blackwater, граждане Сербии, которые принимали участие в войне в Украине против россиян и сепаратистов. Публикация вышла под заголовком "Наемники из Украины уничтожили Белград! Новое откровение о разрушительных протестах демонстрантов".
Как сообщал OBOZREVATEL:
В столице Сербии Белграде вспыхнули протесты после введения в городе комендантского часа в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.
В Белграде полиция использовала слезоточивый газ и бронетехнику, чтобы разогнать протестующих, выступающих против введения комендантского часа.