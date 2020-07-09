СМИ запустили фейк об "украинских наемниках" в Белграде: Киев ответил

Украинское посольство в Сербии опровергло информацию о причастности украинцев к протестам в Белграде,опубликованную в одном из местных СМИ и растиражированную российскими медиа.

В заявлении, обнародованном на сайте посольства, дипломаты призвали сербские СМИ не распространять неправду.

"В эти дни через российские и пророссийские информационные ресурсы в информационном пространстве Сербии распространяется информация о якобы "украинском сценарии" и причастности украинцев к событиям в Сербии", – сказано в заявлении.

Дипломаты официально заявили, что государство Украина никоим образом не вмешивается во внутриполитическую ситуацию в Сербии.

"Посольство Украины не располагает информацией об участии граждан Украины в последних событиях в Сербии", – сообщили в ведомстве.

Посольство не назвало публикаций, о которых идет речь. Но некоторые российские СМИ перепечатали материал сербского издания Alo.

Оно сообщило, что в протестах в Белграде якобы участвовали наемники корпорации Blackwater, граждане Сербии, которые принимали участие в войне в Украине против россиян и сепаратистов. Публикация вышла под заголовком "Наемники из Украины уничтожили Белград! Новое откровение о разрушительных протестах демонстрантов".

Фейк сербского издания растиражировали российские СМИ

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