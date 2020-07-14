СМИ узнали причину отзыва постановления о местных выборах в Украине

Центральная избирательная комиссия Украины заблокировала постановление профильного комитета Верховной Рады о местных выборах в новосозданных громадах и районах.

Об этом пишет ZN.UA со ссылкой на источники. Издание отмечает, что сперва комитет ВР принял такой вариант: голосование постановления об утверждении новых районов, изменения в бюджетный кодекс в части закрепления финансов и полномочий на уровне громад, изменения в Избирательный кодекс и только потом постановление о назначении выборов.

"Однако критичная нехватка времени до возможного по конституционным срокам объявления выборов и затянувшееся рассмотрение закона об игровом бизнесе внесли коррективы. Решили сначала голосовать за проект постановления о выборах, а потом все остальные законы. Проблема в том, что из постановления решением комитета был исключен п. 6.2, касающийся назначения парламентом выборов в новосозданных громадах и районах. Это право есть у ЦИК", – сказано в публикации.

Отмечается, что профильный комитет Рады не собрался, поэтому не удалось подправишь решение и голосование перенесли.

Также издание пишет, что украинская власть страхуется от провала на выборах на уровне громад, оставляя субрегиональный уровень и соответственно районные рады.

"Скорее всего, они просто ведут линию, которой боялись мэры – оставят райрады и потом, проиграв выборы в громадах, заберут у них часть полномочий и денег и отдадут районам. Возможно это взаимовыгодный сговор власти с элитами районного уровня. Мы оставляем вам полномочия и деньги – по сути сохраняем вас и кормушку, а вы идете под нас. Та самая продажа франшизы на районном уровне", – добавил источник.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно проекту постановлению Верховной Рады, местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.