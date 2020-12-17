СМИ узнали о реакции Зеленского на провал голосования за Витренко

Народные депутаты от "Слуги народа" провалили голосование за кандидатуру Юрия Витренко на пост вице-премьера – министра энергетики, проигнорировав прямую просьбу президента Владимира Зеленского.

Как пишет "Страна" со ссылкой на свой источник, это вызвало резко негативную реакцию самого главы государства и его Офиса.

"Первый (Зеленский) в бешенстве, Офис президента тоже. Они звонили, пытались продавить, но не получилось. Кто-то ставил плюсик в чате и не голосовал, кто-то просто не брал трубку, отключал телефон", – рассказал собеседник.

По его словам, это показательная ситуация, потому что сейчас на Банковой не знают, что им делать. "Нового кандидата пока нет, а голосовать из-под палки больше никто не будет", – пояснил источник.

В свою очередь источники OBOZREVATEL уточнили, что голосование провалилось из-за отказа поддержать кандидатуру Витренко нардепов от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

"Оно провалилось потому, что отказались голосовать группа Левочкина, а за ней и Медведчук", – сказал собеседник.

Тем временем глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что альтернативы Витренко на данную должность сейчас нет, поэтому повторное голосование за него состоится в январе.

Он считает, что около 20-30% голосов не хватило потому, что отсутствовала коммуникация с кандидатом.

"Очень много депутатов чувствуют себя немного обиженными, что у них не было, как говорится, доступа к телу. Я лично ходил по залу и спрашивал людей", – сказал Арахамия журналистам.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада 17 декабря провалила назначение Юрия Витренко вице-премьер-министром – министром энергетики. За соответствующее решение проголосовало 186 нардепов из 225 необходимых.

Ранее профильный комитет парламента отклонил его кандидатуру.