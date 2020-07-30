СМИ узнали о распространении коронавируса в "Слуге народа"
Нардепы от "Слуги народа" массово заразились COVID-19. tsn.ua
В парламентской фракции "Слуга народа" коронавирусом заболел не только нардеп Даниил Гетманцев, а и депутаты-мажоритарщики Павел Халимон и Сергей Гривко.
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Как сообщает Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на свои источники, в последнее время депутаты группами ходили на личные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Офис президента.
На встречах подводились итоги года и обсуждались проблемные вопросы, которые интересуют депутатов, а также коммуникационные кризисы.
"Но после того, как массово начали болеть депутаты, встречаться, скорее всего, больше не будут", – заявил источник.
Он добавил, что количество больных значительно больше, так как заболевшие депутаты активно коммуницировали с коллегами по парламенту.
Как сообщал OBOZREVATEL:
на днях нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заразился коронавирусом.
Ранее депутат от "Слуги народа" Максим Перебийнос заболел коронавирусом.
Также нардеп от "Слуги народа" Владимир Ватрас заразился COVID-19.
Народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко, который одолел коронавирус, рассказал о своем лечении.
Напомним, что у первой леди Украины Елены Зеленской был диагностирован коронавирус.
Ранее президент Владимир Зеленский признался, что хотел специально заразиться коронавирусом. Так он стремился поддержать людей, чтобы им было легче.