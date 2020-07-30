СМИ узнали о распространении коронавируса в "Слуге народа"

В парламентской фракции "Слуга народа" коронавирусом заболел не только нардеп Даниил Гетманцев, а и депутаты-мажоритарщики Павел Халимон и Сергей Гривко.

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Как сообщает Telegram-канал "Политика Страны" со ссылкой на свои источники, в последнее время депутаты группами ходили на личные встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Офис президента.

На встречах подводились итоги года и обсуждались проблемные вопросы, которые интересуют депутатов, а также коммуникационные кризисы.

"Но после того, как массово начали болеть депутаты, встречаться, скорее всего, больше не будут", – заявил источник.

Он добавил, что количество больных значительно больше, так как заболевшие депутаты активно коммуницировали с коллегами по парламенту.

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