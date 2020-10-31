СМИ уличили Загида Краснова в продолжении фальсификаций результатов выборов

Загид Краснов продолжает махинации с результатами выборов. Он и его люди активно проводят фальсификации вместе с партией “Слуга Народа”, обладая большинством во всех территориальных комиссиях. Об этом сообщает днепровский сайт "Наше місто".

Как уже упоминалось в СМИ, для организации махинаций в пользу Краснова могли использовать и партию “Голос”. Известный активист Иван Васючков сообщил о вопиющем случае, как “Голос” прислал членами в районную ТИК кандидата от “Слуги Народа” и сотрудника рекламной компании Загида Краснова.

При этом, по информации из прессы, днепровский “Голос” уже давно выкуплен местным криминальным авторитетом Александром Петровским.

По информации из СМИ со ссылкой на инсайдеров “Батьківщини”, у политической силы Юлии Тимошенко в Днепре были украдены голоса в пользу партии Загида Краснова и “За майбутне”. Согласно этой информации, в протоколы избирательных комиссий были вписаны недостоверные данные, которые уже отправили для дальнейшего подсчета голосов. Точно так же, по информации от общественников, в пользу Краснова были украдены голоса партии Шария.

При этом, областную территориальную избирательную комиссию возглавляет “Слуга Народа” Сергей Жарко.

На данный момент подсчет голосов и подведение итогов выборов в Днепре затягивается. По словам наблюдателей, виноваты в этом представители партии “Громадська Сила” Загида Краснова, которые умышленно затягивают процесс.

Складывается впечатление, что Краснов не может смириться с поражением и любыми способами пытается попасть в горсовет. Его люди активно проводят фальсификации вместе с партией “Слуга Народа”, обладая большинством во всех территориальных комиссиях.

Краснов уже потратил миллионы долларов не только на свою рекламу и фальшивую социологию, но и на прямой подкуп избирателей, - уверены журналисты.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно, что цена голоса за Загида Краснова варьировалась от 300 гривен до 1500 гривен по информации из сми и от общественников. При этом давние сторонники Краснова, которые уже не первый год участвуют в его сетках — получили по 300 гривен. А вот для тех, кого “докупали” уже в день голосования, ставка поднялась до 1500 гривен.