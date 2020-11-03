Кернеса в очередной раз "похоронили" в СМИ

Во вторник, 3 ноября, ряд СМИ сообщил о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Эту информацию в комментарии "Стране" опроверг сын Кернеса Даниил.

"Раз в неделю появляются подобные новости со ссылкой на чертей из разных источников. Так выглядит борьба за власть", – сказал он.

Глава пресс-службы горсовета Харькова Юрий Сидоренко подтвердил в Facebook, что Кернес жив.

"Кернес жив, умирать не собирается. Родные навещают его каждый день, он идет на поправку. Только что говорил с Родионом и Оксаной Гайсинскими – проблема с легкими, на момент отлета из Харькова у Геннадия Кернеса было поражено 70% легких. Сейчас их долечивают, и как только врачей будет удовлетворять результат – сразу вылет в Харьков", – подчеркнул он.

По словам Сидоренко, волна слухов о смерти, запущенная со "сливных интернет-бачков", связана исключительно с тем, что 6 ноября Кернес уже официально будет объявлен победителем выборов, а этого очень не хочется его оппонентам.

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Напомним, Кернес выиграл местные выборы в первом туре с существенным отрывом от других кандидатов на эту должность.

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