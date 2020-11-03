Кернеса в очередной раз "похоронили" в СМИ
Сын Кернеса Даниил опроверг информацию о смерти отца
В горсовете Харькова сообщили, что Кернес умирать не собирается
У мэра Харькова проблема с легкими, сейчас их долечивают
Во вторник, 3 ноября, ряд СМИ сообщил о смерти мэра Харькова Геннадия Кернеса.
Эту информацию в комментарии "Стране" опроверг сын Кернеса Даниил.
"Раз в неделю появляются подобные новости со ссылкой на чертей из разных источников. Так выглядит борьба за власть", – сказал он.
Глава пресс-службы горсовета Харькова Юрий Сидоренко подтвердил в Facebook, что Кернес жив.
"Кернес жив, умирать не собирается. Родные навещают его каждый день, он идет на поправку. Только что говорил с Родионом и Оксаной Гайсинскими – проблема с легкими, на момент отлета из Харькова у Геннадия Кернеса было поражено 70% легких. Сейчас их долечивают, и как только врачей будет удовлетворять результат – сразу вылет в Харьков", – подчеркнул он.
По словам Сидоренко, волна слухов о смерти, запущенная со "сливных интернет-бачков", связана исключительно с тем, что 6 ноября Кернес уже официально будет объявлен победителем выборов, а этого очень не хочется его оппонентам.
Напомним, Кернес выиграл местные выборы в первом туре с существенным отрывом от других кандидатов на эту должность.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 сентября СМИ заявили, что Кернес был госпитализирован из-за коронавируса и якобы находился в коме. У него обнаружили двустороннее воспаление легких.
Вскоре мэра Харькова доставили на лечение в немецкую клинику "Шарите", а 18 сентября появилась информация, что состояние Кернеса улучшилось. Позже у Кернеса объяснили причины заражения коронавирусом.
9 октября в Харьковском горсовете заявили, что Кернес вскоре должен вернуться в Украину.
Позднее глава Харьковской ОГА Алексей Кучер заявил, что Геннадий Кернес вряд ли вернется из Германии до местных выборов, которые назначены на 25 октября.
Сыновья Кернеса рассказали, что их отец идет на поправку, однако внешний его вид напоминает Эйнштейна и Дракулу.
22 октября врачи не разрешили мэру Харькова выходить в прямой эфир.