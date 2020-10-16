СМИ обнародовали "темник" для "слуг народа" по опросу Зеленского

Некоторые народные депутаты от "Слуги народа" якобы должны продвигать и отстаивать на телевидении идею президента Владимира Зеленского относительно тем, которые озвучены в его опросе.

Об этом говорится в "темнике", который обнародовало издание "Страна". Отмечается, что он построен по модели "как отвечать на коварные вопросы".

Пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах

Тут депутатам якобы следует говорить, что принцип неотвратимости наказания тут не работает, поскольку коррупционеры отделываются условным сроком или штрафом.

Второй аргумент якобы должен звучать так: если за особо крупные размеры ввести пожизненное, то по этим статьям не будут выпускать под залог.

Также объясняется, зачем этот вопрос выносить на всенародное обсуждение, а не просто принять монобольшинством. Согласно тексту, для того, чтобы законопроект потом не отменили через Конституционный Суд.

Последнее объяснение: коррупционеры, которые идут во власть на местных выборах, должны испугаться итогов опроса.

Также, как пишет издание, даются советы, как отвечать на вопрос, почему Зеленский не решит более насущную проблему уволив главу НАБУ Артема Сытника, который "провалил борьбу с коррупцией в стране". Тут депутатам предлагается защищать Сытника и отвечать, что Антикоррупционный суд работает лишь год, а это очень малый срок для НАБУ, чтобы начать посадки.

Создание на Донбассе свободной экономической зоны

Тут, как отмечается, главная цель - попытаться вернуть поддержку избирателей на востоке Украины.

"Аргументы здесь те же, что и в объяснении на сайте президента: подконтрольная часть Донбасса в депрессивном состоянии из-за войны, вдохнуть в нее жизнь можно инвестициями, а для них нужен льготный экономический режим. После чего жители ОРДЛО, увидев развитие на подконтрольной части, "выберут Украину"", – пишет издание.

В "темнике" также озвучиваются идеи заманить на Донбасс иностранных инвесторов, чтобы Запад начал активнее защищать Украину (чтобы не потерять свой бизнес на прифронтовых территориях).

Сокращение депутатов до 300

По данному вопросу "слугам" якобы стоит аргументировать тем, что лишние депутаты не нужны, потому что в стране – децентрализация. Также приводятся примеры других стран с большим населением, чем в Украине, и меньшим количеством депутатов.

Относительно легализации марихуаны

В "темнике" повторяется цифра Ульяны Супрун, которая говорила о том, что примерно 2 миллиона украинцев страдают от болей, которые может снять каннабис.

"На вопрос, почему монобольшинство не хочет самостоятельно принять это решение, "слугам народа" предлагается отвечать, что это вызовет противодействие других фракций, которые попытаются оседлать консервативные настроения в обществе", – подчеркивает издание.

Гарантии безопасности согласно Будапештскому меморандуму

Нардепам выдаются рекомендации, как растолковать смысл этой фразы. "Учитывая продолжительность нарушения одним из государств-подписантов (Россией) его обязательств, подтвержденных в Меморандуме, настаиваем на необходимости совместной работы других государств-гарантов для восстановления безопасности и территориальной целостности Украины", – говорится в "темнике".

Там также отмечается, что стране нужен мандат от народа, чтобы обращаться к странам-подписантам меморандума.

"Что именно хотят от западных стран – в "темнике" не уточняется. Но говорится, что обращение к государствам-подписантам меморандума будет означать или их обязанность делать больше для Украины, или манифестацию перед всем миром, что их подписи ничего не стоят", – подчеркивает издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский озвучил все вопросы для всенародного опроса на местных выборах:

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