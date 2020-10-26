СМИ обнародовали "темник" для "слуг народа", как реагировать на опрос Зеленского
Народным депутатам от "Слуги народа" выдали рекомендации о том, как правильно комментировать неудачные для партии результаты на местных выборах и неудобные вопросы, связанные со всеукраинским опросом .
Соответствующий документ опубликовало издание Страна.ua. Он построен по принципу вопросов и ответов.
Приведем наиболее резонансные вопросы и предполагаемые ответы.
"Как вы воспринимаете результат экзитполов?"
"Слугам" порекомендовали отвечать, что партия будет представлена в большинстве местных советов. "Да, это не монобольшинство, но мы на него и не рассчитывали".
Также им советуют говорить о невозможности конкурировать общенациональной партии с действующими мэрами городов, которые одержали победу во многих населенных пунктах. Тем более, что городским головам придется искать общий язык с центральной властью.
Низкую явку на выборах нардепам предложили объяснить пандемией коронавируса, а также "токсической политической атмосферой", якобы созданной оппонентами.
"Куда делись 73 процента, которые были еще в прошлом году?"
Основной месседж заключается в том, что за Зеленского проголосовали консолидированно все, кто хотел убрать Порошенко. Сейчас же голоса распределились между разными партиями, среди которых и местные проекты.
"Почему у вас нет городских голов?"
К этому вопросу предложено относиться спокойно. Мол, у действующих мэров сейчас столько полномочий, что обыграть их практически невозможно. Но им придется договариваться с местными советами.
"Что будете делать с таким политическим результатом?"
"Будем работать", – рекомендуют говорить в документе. Также советуют напомнить о том, что во многих городах впереди еще второй тур выборов.
Также упоминаются правоохранительные органы и НАБУ, которые должны следить за использованием бюджетных средств в регионах.
"Нужно ли теперь перезагружать Верховную Раду?"
Нардепам советуют говорить, что задача парламента – принимать законы. Поэтому юридических оснований для роспуска по Конституции нет.
"Как вы оцениваете проведение опроса от президента?"
"Для первого раза нормально", – сказано в документе. "Слугам" советуют признать, что в некоторых местах опросы были сорваны, но на выходе из большинства участков удалось зафиксировать мнение избирателей.
Кроме того, даны рекомендации, как отвечать на вопрос об использовании в проведении опроса несовершеннолетних. Мол, с согласия родителей дети могут привлекаться к некоммерческой деятельности. А тему эту вообще поднимают оппоненты.
Вопросы и ответы, касающиеся проведения опроса Зеленского занимают достаточно много места в "темнике". Они касаются и стоимости его проведения, и возможности проголосовать многократно и сомнительности полномочий президента его организовать.
Как сообщал OBOZREVATEL, некоторые народные депутаты от "Слуги народа" якобы должны продвигать и отстаивать на телевидении идею президента Владимира Зеленского относительно тем, которые озвучены в его опросе. Об этом говорится в "темнике", который обнародовали журналисты. Отмечается, что он построен по модели "как отвечать на коварные вопросы".