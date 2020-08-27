СМИ назвали причину возвращения Саакашвили в Грузию

Глава Исполнительного комитета Совета реформ Украины Михеил Саакашвили решил покинуть страну и возвратиться в Грузию якобы из-за предстоящих парламентских выборов.

Об этом сообщает Telegram-канал "Страны", ссылаясь на информацию источника. Тот аргументировал намерение бывшего грузинского президента тем, что "его ждут на выборах" на родине.

"В Украине он всегда будет одним из политиков, и не факт, что у него будут инструменты, чтобы показать какой-то результат. Есть также фактор: то, что он хочет сделать, противоречит большим интересам нынешней власти", – цитирует издание слова собеседника.

Он подчеркнул, что в настоящее время в Грузии Саакашвили "может переломить ситуацию", так как там важнее парламентские выборы, а он является лидером большой оппозиционной партии.

"Его ждут на этих выборах. Он несколько раз говорил, что вернется, но не возвращался. А сейчас будет ключевое сражение на выборах. Уголовные дела по нему не закроют. Обстоятельства изменились, поэтому теперь он может вернуться. Власть в Грузии стала слабее", – считает источник.

Также собеседник отметил, якобы социологические опросы в Грузии дают Саакашвили "большие шансы на победу в парламентских выборах", в случае, если он вернется.

"Будет нереально задержать, если его встретит огромное количество народа. Это прекрасно знают в Грузии. Как и когда он пересечет границу, я не знаю, но решение уже принято”, – заявил он изданию.

Скриншот (Telegram-канал "Страны")

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель исполнительного комитета Совета реформ Украины, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что возвращается на родину. Несмотря на то, что там его зарегистрировали несколько уголовных производств.

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