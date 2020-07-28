СМИ назвали причину ухода Кучмы из ТКГ

Алексей Титофф Политика 15:09, 28.07.2020 Обновлено: 15:42, 28.07.2020

Второй президент Украины Леонид Кучма сложил свои полномочия главы делегации Украины в ТКГ из-за своего преклонного возраста.

Об этом сообщает источник "Нового времени" в Офисе президента Украины.

"Ему физически было тяжело справляться", – отметил собеседник издания

Отметим, что Леониду Кучме 9 августа исполнится 82 года.

Напомним, что в ОПУ сообщили, что второй президент Украины Леонид Кучма сложил свои полномочия главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал:

  • в 2014 году в Минске представители Украины, России и ОБСЕ подписали Минский протокол о прекращении огня на Донбассе и создали Трехстороннюю группу по урегулированию конфликта на востоке Украины.

  • 23 июня 2014 года Кучма вошел в ее состав в качестве представителя от Украины. Он представлял Украину в ТКГ четыре года.

  • 2 октября 2018 года Кучма официально ушел с этой должности, его заменил Руслан Демченко.

  • Во второй раз Кучма стал во главе украинской делегации в ТКГ в Минске 3 июня 2019 года по инициативе Зеленского.

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