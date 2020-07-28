СМИ назвали причину ухода Кучмы из ТКГ

Второй президент Украины Леонид Кучма сложил свои полномочия главы делегации Украины в ТКГ из-за своего преклонного возраста.

Об этом сообщает источник "Нового времени" в Офисе президента Украины.

"Ему физически было тяжело справляться", – отметил собеседник издания

Отметим, что Леониду Кучме 9 августа исполнится 82 года.

Напомним, что в ОПУ сообщили, что второй президент Украины Леонид Кучма сложил свои полномочия главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе.

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