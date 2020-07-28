СМИ назвали причину ухода Кучмы из ТКГ
Второй президент Украины Леонид Кучма сложил свои полномочия главы делегации Украины в ТКГ из-за своего преклонного возраста.
Об этом сообщает источник "Нового времени" в Офисе президента Украины.
"Ему физически было тяжело справляться", – отметил собеседник издания
Отметим, что Леониду Кучме 9 августа исполнится 82 года.
Напомним, что в ОПУ сообщили, что второй президент Украины Леонид Кучма сложил свои полномочия главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе.
Ранее OBOZREVATEL сообщал:
в 2014 году в Минске представители Украины, России и ОБСЕ подписали Минский протокол о прекращении огня на Донбассе и создали Трехстороннюю группу по урегулированию конфликта на востоке Украины.
23 июня 2014 года Кучма вошел в ее состав в качестве представителя от Украины. Он представлял Украину в ТКГ четыре года.
2 октября 2018 года Кучма официально ушел с этой должности, его заменил Руслан Демченко.
Во второй раз Кучма стал во главе украинской делегации в ТКГ в Минске 3 июня 2019 года по инициативе Зеленского.