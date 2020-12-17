СМИ назвали бизнесмена Павлюка теневым куратором "слуг народа"

Перед голосованием по ключевым вопросам в Верховной Раде некоторые народные депутаты из фракции Слуга народа посещают офис бизнесмена Ильи Павлюка.

Об этом заявили журналисты Bihus.info. Сам предприниматель также бывал в Офисе президента, причем приходил якобы через черный ход (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Офис бизнесмена находится поблизости от Офиса президента, Кабинета министров и Верховной Рады, говорится в расследовании СМИ.

На видеозаписях журналисты-расследователи показали, что нардепы были у Павлюка перед голосованием за законопроекты об игорном бизнесе, государственном бюджете и по электронному декларированию.

По данным СМИ, Павлюк имеет влияние примерно на 30 народных избранников от пропрезидентской партии, а координацию между ними якобы осуществляет нардеп Олег Марусяк.

Парламентарии в комментарии СМИ утверждали, что с Павлюком незнакомы. Сам бизнесмен демонстрирует безразличие к политической жизни Украины.

Бизнесмен из Черновцов, был помощником нардепа 6 созыва, бывшего первого зама спикера ВР, заслуженного юриста Украины Игоря Калетника, поддерживал с ним тесные отношения.

В 2010 году Калетник возглавил Государственную таможенную службу Украины и продолжил сотрудничество с Павлюком.

В 2012 году тогда депутат Черновицкого облсовета, ныне глава Черновицкой таможни Николай Салагор назвал Павлюка "фактическим владельцем всей контрабанды" в регионе.

Экс-нардеп Геннадий Москаль еще при Викторе Януковиче прямо заявлял в открытом письме о роли Павлюка в разработке изменений в законодательство, которые фактически "декриминализировали" контрабанду.

Павлюк, по данным YouControl, является владельцем пяти фирм – "Садовод агро пром", садоводческое товарищество "Садовод агро пром", ООО "Буковина-Спортсервис", сельскохозяйственное ООО "Тарасовецкая птицефабрика", ООО "Калина-Транс".

Племянник Павлюка – Максим Павлюк – является нардепом от "Слуги народа".

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Павлюк стал неофициальным руководителем избирательной кампании "Слуги народа". Также он якобы курирует старых представители "Зе! Команды", работавших в регионах на предыдущих выборах.

По информации СМИ, Павлюку предлагали официальную должность в команде Зеленского, однако он отказался.