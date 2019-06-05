СМИ Коломойского атакуют Зеленского: вокруг президента раскрутился новый скандал

Во время открытого конкурса на должность пресс-секретаря президента Украины Владимира Зеленского он предлагал занять это место главному редактору "Украинской правды" Севгиль Мусаевой.

О скандальном факте сообщил theБабель, который связывают с олигархом Игорем Коломойским, ссылаясь на два независимых источника.

Отмечается, что предложение для Мусаевой о работе Зеленский сделал после 15 мая, через несколько недель после начала публичного конкурса на замещение вакансии. К этому моменту претенденты успели пройти несколько этапов отбора. Однако главред "Украинской правды" в состязаниях не участвовала. В это время она заканчивала обучение в Гарвардском университете в США. Зеленский связался с ней по телефону, но журналистка от должности отказалась.

За комментариями о том, делал ли президент такое предложение во время публичного конкурса, СМИ Коломойского обратилось к его пресс-секретарю, победительнице отбора Юлии Мендель и к самой Мусаевой. Однако последняя эту информацию не подтвердила и не опровергла.

В свою очередь, Мендель ответила, что "это сейчас не является приоритетом для Владимира", а она как представитель коммуникации имеет право определяться "с уровнем этичности тех вопросов, которые должна ставить президенту".

Кроме того, за комментариями Мендель посоветовала обратиться к пресс-секретарю "ЗеКоманды" Ирине Победоносцевой. Она, в свою очередь, пообещала выяснить этот вопрос и предположила, что если разговор с Мусаевой и произошел, то журналистке могли предложить принять участие в отборе на общих основаниях. Однако, если это правда, пишет издание, то такое предложение после нескольких этапов отбора нивелирует публичный конкурс и ставит одного из участников в особые условия.

Владимир Зеленский

Комментарий по поводу возникшей ситуации опубликовала на своей странице в Facebook и главный редактор theБабель Катерина Коберник. Она отметила, что в принципе Зеленский без проблем мог взять пресс-секретаря безо всякого конкурса. Это нормально и он имеет на это полное право. Но объявленный конкурс стал символом прозрачности новой власти и доступности к ней лучших.

"Нарушить условия конкурса – хуже, чем его не объявить. Эта история ставит под большой вопрос прозрачность конкурса по мажоритарке от "Слуги народа". Он намного важнее и ему не будут доверять, если где-то мухлевать", – считает Коберник.

Также она напомнила о заявлении Зеленского, в котором он поделился планами отделить информационное вещание особым статусом от остальных блоков на крупных телеканалах. По его мнению, так их собственники не смогут влиять на новости.

"Это правильная и сложно реализуемая идея. Сложная, но посильная. В этой связи у меня совет "ЗеКоманде" на будущее: для начала сами поверьте в то, что говорите с трибун. Когда вас заслуженно критикуют, не ищите за этим чужую руку и не просите помощи у тех, кто, как вам кажется, может повлиять на журналистов. Так делали до вас, и вы видели результат. Да, мы не публиковали новость вчера, когда президент был в Брюсселе. Очевидно, он был занят. Но сегодня утром он бодро крутил педали и давал интервью в "Сніданке на 1+1". Если наш вопрос не в приоритете, значит, приоритеты разные", – возмущенно резюмировала Коберник.

Как сообщал OBOZREVATEL:

президент Украины Владимир Зеленский назначил своим пресс-секретарем Юлию Мендель 3 июня. Соответствующий указ №350/2019 опубликован на сайте главы государства.

Она в разное время работала на телеканалах – ICTV, "Эспрессо-ТВ", "Интер", "112 Украина". Несколько лет журналистка сотрудничала с The New York Times.

Писала для украинского Forbes и американского Politico, также работала с VICE News, CNBC, New Eastern Europe, World Affairs Journal, Spiegel Online.

В 2016 году Мендель стала героиней новостей о сексуальных домогательствах. На своей странице в Facebook она написала о неприличных словах в ее адрес от незнакомого мужчины, чем спровоцировала бурную дискуссию в сети.

Кроме того, в 2018 году Мендель совместно с российским корреспондентом NY Times Эндрю Хиггинсом отличилась "вбросом" о коррупции в военной сфере (вокруг АТО) в Украине.

Газета The New York Times, с которой сотрудничала Мендель, напечатала ряд ее статей уже после подачи журналисткой заявки на участие в конкурсе для получения нынешней должности. Американское издание CNN назвало эту информацию "серьезным конфликтом интересов". The New York Times заняла аналогичную позицию.

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