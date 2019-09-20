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22 сентября • обновлено в 10:51
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Смеялись над Россией: появилось видео, как Зеленский развлекал гостей на форуме YES

20.6т Читать материал на украинском

В сети опубликовали видео, на котором показано, как студия "Квартал 95" развлекала гостей во время закрытой части форума Ялтинской европейской стратегии (YES).

Ролик в Facebook выложил американский советник по внешней политике и действующий исполнительный вице-президент в Атлантическом совете Дэймон Уилсон.

"Новый президент Украины Зеленский привносит свое чувство юмора в должность. Он собрал его бывшую труппу комиков, чтобы развлечь гостей на конференции YES в этом году. Посмотрите на этот рассказ в чате "World Leaders Group" (Группа мировых лидеров), к которому он только что присоединился", – написал Уилсон под видео.

Новости
Зеленский вышел на сцену "Квартала 95"

В ролике показали вымышленный чат в мессенджере, где якобы общаются лидеры таких страны, как Британия, США, Франция, Китай, КНДР, Украина и другие.

Шутки были основаны на доминирующих стереотипах о странах и их лидерах. В чате высмеяли Россию, прошлись по Китаю, а также пошутили над лидером Беларуси Александром Лукашенко, который не так делал селфи. Упоминали там и пятого президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский во время форума YES в Киеве поднялся на сцену к актерам студии "Квартал 95".

Также Зеленский поучаствовал в одном из номеров "Квартала 95", где встретил своего "двойника".

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Тема
Форум YES
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
95 Квартал
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Махов Макс
Махов Макс
Расеюшку не обосрать. Она давно в говне. Бгггггаааа
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Клоун как мартышка скопировал "Международную пилораму" Тиграна Кеосояна. Только получилась жалкая пародия.
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4
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Ну вы сами виноваты ... "Зеленский развлекал гостей на форуме YES"
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