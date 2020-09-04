Кравчук: после 26-летней диктатуры сместить Лукашенко мирно не получится

После 26 лет президентства Александра Лукашенко "сместить диктатора" в Беларуси мирным путем будет очень сложно.

Такое заявление на политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 4 сентября сделал первый президент Украины, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук. Трансляция эфира велась в YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кравчук отметил, что весь мир следит за ситуацией в Беларуси. "Я по опыту скажу так: 26 лет власти Лукашенко сделал его таким, что у него каждая пора тела и мозгов – это власть. Он вне власти себя не видит", – сказал политик.

Он также рассказал об "очень интересной детали" в протестах. "Те люди, которые вышли на протесты – они воспитаны Лукашенко", – отметил Кравчук.

"Я скажу вам откровенно, месяц-два назад я не думал, что может выйти молодежь Беларуси (прежде всего молодежь, говорят, не только молодежь вышла, но и люди старшего возраста), что они выйдут и скажут "нет диктатуре, ни антидемократии", – продолжил первый президент.

Он подчеркнул, что это свидетельствует о том, что каждое современное государство не может жить вне демократического процесса.

По мнению политика, мирные протесты в Беларуси могут принять и другие формы.

"Лукашенко так просто власть не отдаст. Поэтому я не думаю, что мирный процесс, который начался, он завершится мирно. Я не знаю, какие формы он примет, не хотелось бы крови, "майданов"... Но, к сожалению, революции проходят мирно очень редко", – добавил Кравчук.

"После 26-летней диктатуры сместить диктатора будет очень и очень сложно", – подчеркнул он.

Предлагаем посмотреть трансляцию прямого эфира:

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Александра Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, внесли в базу украинского волонтерского проекта "Миротворец".