Аферы и связь с кумом Путина: чем оскандалился Смешко

Экс-главы СБУ и Главного управления разведки Минобороны Игорь Смешко, который собрался на внеочередные выборы в Верховную Раду со своей партией "Сила и честь" скромно называет себя "молодым политическим лицом". При этом его послужной список крайне подозрительный, декларация – более чем внушительная, а места в списке его политсилы активно распродаются одиозным персонажам.

Что же известно о Смешко – в материале OBOZREVATEL.

В социологических опросах вот уже полгода проявляется "универсальный специалист в вопросах нацбезопасности", не побывавший на фронте за пять лет ни разу – Игорь Смешко. Щедро оплаченная реклама в интернете и медведчуковский 112-й канал сообщает доверчивому избирателю об огромном количестве регалий и должностей экс-главы СБУ "демократических" времен президентства Леонида Кучмы. Позволим себе напомнить некоторые страницы биографии забытого "героя".

Смешко в политике

Политическая карьера "нового лица" началась аж в 2004 году, когда он стал членом Наблюдательного совета Национального фонда социальной защиты матерей и детей "Украина — детям".

В 2006 году Смешко возглавил Центр стратегических исследований и анализа, а спустя три года — политическую партию "Сила и Честь", которая приняла участие во внеочередных выборах в Верховную Раду в 2014 году, но набрала в результате 0,08% голосов избирателей.

Игорь Смешко 112 канал

С 2014 года Смешко занимал пост сначала штатного, а через год внештатного советника президента Украины. В январе 2019 года, перед выдвижением в кандидаты, бывший разведчик сложил свои полномочия и сразу пошел в политику.

Топ скандальных фактов о Смешко

Покровителем Смешко считается ни кто иной как кум Владимира Путина Виктор Медведчук. По информации журналиста Ростислава Мазуренко, ранее политик промышлял торговлей оружием. Даже на пост главы СБУ он входил с уголовным делом на ближайших "сподвижников" (Юрия Прокофьева, Александра Сарнацкого и Александра Галаки) за подделку документов на ввезенные контрабандой пистолеты. Отмечается, что Медведчуку пришлось трижды звонить генпрокуроры, чтобы ГПУ закрыла дело.

Как поясняет Мазуренко, имея такую "крышу", Смешко не брезговал "бизнесом", реально бьющим по обороноспособности Украины. Так, вместе с будущим сменщиком на посту главы ГУР и партнером по бизнесу Александром Галакой, он толкнул в Эквадор в 1998 году снятые с боевого дежурства зенитно-ракетные комплексы.

В 2000 году СБУ возбудила в отношении Игоря Смешко уголовное дело по ст. 56, действовавшего на то время УК (измена родине в форме шпионажа). Как оказалось, работая военным, военно-морским и военно-воздушным атташе по вопросам обороны Украины в США с 1992 по 1995 год Смешко был завербован спецслужбами США в качестве так называемого "агента влияния". Также украинскими специалистами были выявлены счета, открытые в банках США во время его пребывания в должности военного атташе.

Но до конца расследование не довели, что и не удивительно, ведь в 2003 году Смешко назначили главой того самого ведомства, которое и завело на него уголовное дело. Судя по всему, все материалы расследования пропали бесследно.

Назначение на пост главы СБУ состоялось уже при главе администрации президента Викторе Медведчуке, когда едва ли не все ключевые высшие назначения в Украине согласовывались в Москве. Учитывая важность должностной позиции Смешко, его "укрепили" другим ставленником Медведчука — Владимиром Сацюком, который стал замом тогдашнего главы СБУ.

Путин и Медведчук

Именно эти двое силовиков стали инициаторами ужина на даче Сацюка в сентябре 2004 года, на который был приглашен и там же, вероятно, отравлен диоксином кандидат в президенты от оппозиции Виктор Ющенко.

Вслед за этим распространились разговоры, что именно Смешко был причастен к отравлению. Ему пришлось изрядно попотеть, чтобы уйти от ответственности, поскольку суд подтвердил, что Ющенко отравили именно на даче у Сацюка, а за спиной главы СБУ маячила фигура Медведчука.

Виктор Ющенко

Отметим, что дело об отравлении экс-президента Украины Виктора Ющенко расследуется до сих пор.

Послужной список Смешко дополняется скандалом вокруг крышевания стриптиз-бара "Варшава", расположенного на ул. Госпитальная в Киеве. По некоторым данным, с целью получения прибыли ГУР МО в 1997 году взяли под контроль заведение и стали угрожать его инвестору. Об этом общественности стало известно в 2008 году из заявления в прокуратуру этого самого инвестора Руслана Савлохова. Пострадавший жаловался на то, что сотрудники ГУР "угрожают физической расправой ему и его семье, и травят как бизнесмена".

Еще одним скандалом, о котором СБУшники помнят до сих пор, стала афера со строительством жилья для сотрудников ведомства.

В 2004 году тогдашний глава спецслужбы Смешко обратился к мэру Киева Александру Омельченко с просьбой выделить земельные участки для строительства жилья "бездомным" работникам своего ведомства.

Киевский мэр силовикам не отказал и два участка земли решением Киевского горсовета были выделены. Для строительства домов Смешко решил привлечь инвесторов. Схема здесь была такой. Строительные компании строят на этих участках жилье и распоряжаются им по своему усмотрению, а офицерам СБУ в этих домах выделяется какая-то часть квартир бесплатно.

Силовое ведомство объявляет конкурс, в котором принимают участие 10 застройщиков. Однако выигрывает тендер созданное накануне ООО "Стабил". Одним из учредителей этой фирмы являлась сестра главы СБУ.

Смешко Радио Свобода

Победу в конкурсе неизвестного застройщика в ведомстве пояснили тем, что он предложил силовикам 14% квартир, а остальные участники тендера выделяли только 12-13%. Но, как утверждали в то время источники, конкурс не проводился вообще. Установить достоверность тендера тоже возможности нет, поскольку документы по торгам якобы были уничтожены по истечению срока давности.

Для строительства дома ООО "Стабил" начала привлекать средства частных инвесторов. Стоимость квадратного метра составляла около 1000 долларов. Однако за два года строительство так и не началось. У застройщика не оказалось разрешительных документов. Далее последовала судебная тяжба с руководством Соломенского района столицы. В отношении строительной компании было возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

За два года ООО "Стабил" собрало с инвесторов 17 млн грн. Хотя судебные споры закончились в пользу застройщика, собственник компании "Стабил", российский гражданин Гринюк продает фирму и уезжает на родину.

Инвесторы, обеспокоенные сменой собственника, узнали, что прежний застройщик — банкрот. Уставной капитал компании составлял всего 23 тыс. грн. Далее выяснилось, что средства, внесенные инвесторами, ООО "Стабил" через генерального подрядчика ООО "Укркоксохиммонтаж" выводило в офшорные компании.

В отношении бывшего собственника компании "Стабил" было возбуждено уголовное дело. В итоге СБУ разрывает отношения с недобросовестным застройщиком, ищет другого и достраивает дом. Бесквартирные офицеры получают жилье, а инвесторы остаются без денег.

По этому факту в 2014 году бывшие сотрудники СБУ написали заявление Генеральному прокурору Украины о воровстве квартир Игорем Смешко, отметив, что в действиях экс-главы отслеживается состав преступления по ч. 4 ст. 190 УК Украины (мошенничество).

Кто спонсор "похода" в Раду

Партия Смешко “Сила и Честь”, которая собралась на внеочередные выборы в Верховную Раду, уже заручилась поддержкой сразу нескольких весьма влиятельных и скандальных спонсоров. Данную информацию обнародовали в Telegram-канале Shadow Anonymous, который специализируется на отслеживании деятельности олигархов.

Так, отмечается: "Акционеры, вложившиеся в Смешко, это бывший глава таможни от коммунистов Игорь Калетник, владелец "Индустриальной группы" Виталий Гайдук, многолетний бизнес-партнер Смешко Владимир Сацюк и др.".

Контрольный пакет акций якобы находится у Калетника и Гайдука, остальные довольствуются участью миноритариев.

"Сейчас идет обсуждение концессионерами принципов формирования списка и выдвижения кандидатов в одномандатных округах. Предложения идти от партии по мажоритарке поступают бывшим депутатам кучминского блока "За ЕДУ", а также отставным военным из числа местных бизнесменов", – утверждается в сообщении.

"Дополнительно Калетник думает о том, чтобы продвинуть своего отца, ректора Винницкого аграрного университета на губернаторский пост в области", – сказано в заявлении.

Сколько стоят места в партии Смешко

Как стало известно на днях, Смешко продает места в своей политической силе по впечатляющим ценам. Более того, рекламу он размещает даже в газете бесплатных объявлений. Об этом рассказала на своей странице в Facebook журналист Ольга Василевская-Смаглюк, ссылаясь сразу на несколько источников. Ее слова подтвердила и известная журналистка Соня Кошкина.

"Цены немного "кусаются". Вот нынешний депутат от БПП Александр Домбровский приобрел себе место в проходном списке партии "Сила и честь" за $3 миллиона. А за проходное место бывшего главы таможни Макаренко его спонсорам – Хомутыннику и Фуксe – пришлось поторговаться. Начали с $3 млн, сошлись за полтора", – пишет она.

Василевская-Смаглюк добавила, что в целом Хомутынник якобы купил 15 проходных мест, что обошлось ему в $15 миллионов. Кассиром партии Смешко, по данным источников, является Сацюк. "Вот тебе и сила, вот тебе и честь... Интересно, как будут отбивать деньги", – подытожила журналистка.

Богатства Смешко

Декларация Смешко выглядит довольно внушительно. Бывший глава Службы безопасности Украины держит на банковских счетах $121,8 тыс., €112,9 тыс., 9,3 тыс. грн, а также $270 тыс. наличными.

Политик является владельцем 14 земельных участков общей площадью более 7 га, жилого дома площадью 406,6 кв. м в селе Музычи под Киевом, столичной квартиры на 37,7 кв. м и 25% квартиры общей площадью 317,5 кв. м в Киеве.

Также Смешко указал незавершенное строительство двух жилых домов на 143,7 кв. м и 510 кв. м в селе Музычи Киево-Святошинского района. Имеет декларант и одно место для парковки в столице площадью 16,3 кв. м.

Кстати, в заявлении бывших СБУшников к генпрокурору Украины о мошенничестве Смешко указывается, что строительство дачных комплексов в селе Музычи было осуществлено именно на средства, полученные бывшим главой СБУ от аферы с квартирами.

Его жене Юлии принадлежит земельный участок площадью 551 кв. м (Фонтанка, Одесская область) и 8750 кв. м (Гореничи под Киевом), 25% квартиры общей площадью 317,5 кв. м в Киеве, квартира площадью 127,8 кв. м в пгт Кореиз (Ялта), нежилое помещение площадью 140,3 кв. м в Киеве, три места для машины тоже в столице.

Еще семья Смешко пользуется базой отдыха площадью 2269,1 кв. м и землей площадью 12 960 кв. м в селе Рыбаковка Николаевской области, которые принадлежат фирме жены ООО "Бизнес Консалтинг Центр".

Игорь Смешко с женой Юлией Гордон

На жену Смешко записано три автомобиля: Lexus RX 350 2011 года выпуска, Lexus ES 250, 2016 г. в., Nissan Almera, 2008 г. в.

Игорь Смешко является владельцем ООО "Лагуна", которое специализируется на гостиничном бизнесе. В 2017-м среди его доходов задекларированы: пенсия в размере 249,1 тыс. грн, зарплата по совместительству — 12,5 тыс. грн, проценты — 94,9 тыс. грн. Кстати, в декларации не указана судьба американских счетов Смешко.

Доход жены Юлии состоял из дохода от отчуждения движимого имущества (кроме ценных бумаг и корпоративных прав) — 288,8 тыс. грн и процентов — 42,9 тыс. грн. На банковских счетах жена Смешко сохраняет $70,6 тыс., 3,6 тыс. евро и 5,5 тыс. грн.

Кстати, в статус физлиц-предпринимателей после Революции Достоинства перешли все члены семьи Смешко — жена Юлия, сыновья Игорь и Михаил. Судя по данным Минюста, они занимаются сдачей "честно заработанной" недвижимости в Киеве.

Продолжение следует...

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