Смешко с кулаками набросился на нардепа в эфире: что произошло

Во время перерыва эфира программы "Свобода слова" 16 июля на телеканале ICTV лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко набросился на своего оппонента в студии, нардепа, кандидата в депутаты от партии "Гражданская позиция" Дмитрия Добродомова.

Об инциденте сообщила народный депутат из "Народного фронта" Виктория Сюмар в Facebook. "Не знаю, о какой "чести" можно говорить у Смешко, который физически набросился в кулуарах "Свободы слова" на Дмитрия Добродомова с кулаками и охранником. А потом в эфире изображал "удивление", — написала она.

Также парламентарий добавила, что не знает, какую "честь" имеет офицер, который в 2014 году вместо фронта занимался своим трудоустройством на высокие должности, тогда как реальные офицеры делали батальоны и брали ответственность.

Игорь Смешко 24 канал

Факт инцидента также подтвердил Добродомов. Он рассказал, что лидер "Силы и чести" сорвался после того, как ему были заданы вопросы о списке его партии.

По словам нардепа, после того, как Смешко схватил его, между ними завязалась словесная перепалка и стычка, которая едва не переросла в рукоприкладство.

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"Я сейчас тебе расскажу подробно третий закон Ньютона", — так высказался в мой адрес Смешко, после чего я пытался ему ответить и оттолкнуть", — объяснил Добродомов. — В этот момент вмешался охранник Смешко, такой двухметровый и здоровый, который отшвырнул меня в сторону. Только благодаря тому, что рядом оказалась Сюмар, удалось избежать последующей эскалации, мы разошлись в разные стороны".

Как сообщал OBOZREVATEL, в партии Смешко "Сила и честь" назрел крупный конфликт: отцы-основатели политической силы были полностью отстранены от управления. Также Смешко, занимая высокие должности, засветился в коррупционных схемах.

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