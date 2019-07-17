Смешко набрал в список людей из старой власти

Украинский государственный деятель, генерал армии, заместитель председателя партии "Сила и честь" Александр Кихтенко рассказал новые подробности скандала в политсиле Игоря Смешко. Он отметил, что партия идет на выборы без собственных представителей, в ее списках нет "новых лиц".

В этом он признался в эфире телеканала NewsOne. По его словам, списки партии составлены, однако в первой десятке оказались только два члена партии, которые уже давно работают, а все остальные были приняты только накануне выборов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Областных центров на сегодняшний день в списке нет. Партия идет на выборы, а областные ячейки не представлены", – добавил Кихтенко.

Александ Кихтенко Liga

Генерал добавил, что он уже неоднократно пытался встретиться с председателем партии Смешко, провести заседание политсовета в соответствии с уставом, впрочем, лидер "Силы и чести" не захотел этого делать.

"Мы должны заявить, что на сегодняшний день представителей "Силы и чести" в списке почти нет, а это нонсенс, партия идет на выборы без представителей", – заявил он.

Кихтенко добавил, что "новых лиц" в списке нет: Смешко отодвинул своих старых партийцев и друзей на второй план и идет на парламентские выборы с людьми, которые не представляют его же партию.

Игорь Смешко "Українська правда"

Как сообщал OBOZREVATEL, в партии Смешко "Сила и честь" назрел крупный конфликт. Также Смешко, занимая высокие должности, засветился во многих коррупционных схемах.

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