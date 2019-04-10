Смешко — глава СБУ, Медведчук — на выход: стали известны первые 10 шагов Зеленского-президента

Если Владимир Зеленский станет президентом Украины, то первым делом планирует привлечь Великобританию и США к участию в нормандском формате, лишить Виктора Медведчука статуса посредника в переговорах с Россией, а экс-кандидата в президенты Игоря Смешко назначить главой СБУ.

Об этом рассказали идеолог предвыборной кампании Зеленского Руслан Стефанчук и эксперт штаба по экономическим вопросам Даниил Гетманцев, пишет LIGA.net. В целом они назвали десять инициатив, которые Зеленский намерен внедрить прежде всего.

Владимир Зеленский

Пригласит Великобританию и США в нормандский формат. Команда готовит визиты к канцлеру Германии Ангеле Меркель, президенту Франции Эмманюэлю Макрону и президенту США Дональду Трампу. Зеленский готов к прямым переговорам с Россией при участии международных партнеров. С боевиками террористических организаций "ЛНР" и "ДНР" переговоров не будет. Также Зеленский собирается вывести из переговорного процесса кума президента РФ Виктора Медведчука как посредника между Украиной и Россией.

Устранит конкуренцию между Минобороны и Генштабом. Примеров "конкуренции" в команде не назвали, и не объяснили, как именно будет реализовываться этот шаг. Соратники Зеленского лишь сказали, что это военный вопрос, поэтому на эту тему озвучивать ничего не будут "ни до, ни после выборов".

Назначит честных судей Высшего антикоррупционного суда. Зеленский доверяет результатам конкурса, который был проведен при участии международных экспертов.

Предложит Верховной Раде принять закон о медиации. Кандидат в президенты считает, что у человека должен быть выбор: идти в суд или использовать систему альтернативных способов решения споров.

Внесет в Верховную Раду экономический блок законопроектов. Пятипроцентная налоговая амнистия, налог на выведенный капитал и Служба финансовых расследований. Зеленский хочет, чтобы амнистия стартовала с 2020 года. Законопроект готов, но показать его команда не захотела. Одновременно Зеленский попросит парламент ратифицировать конвенцию MCAA о международном обмене налоговой информацией — это позволит автоматически узнавать о счетах и компаниях граждан за границей.

Владимир Зеленский

Внесет кандидатуры глав Минобороны, МИД, СБУ и ГПУ. Обещает озвучить фамилии до 19 апреля. Переговоры, заявляют в команде, проведены, но называть фамилии не хотят. Мол, чтобы не было проблем у кандидатов. Называют как пример ситуацию с Сергеем Кривоносом, которому Зеленский якобы предлагал должность начальника Генштаба, но затем он принял предложение действующего президента Петра Порошенко стать замсекретаря СНБО.

Неофициально представители штаба Зеленского назвали такие имена: МИД — экс-министр финансов Александр Данилюк, ГПУ — экс-прокурор США Марта Борщ, либо экс-глава Национального антикоррупционного управления Румынии Лаура Ковеши. СБУ — Игорь Смешко.

Зеленский попросит Раду принять пакет законопроектов о народовластии. Их журналистам тоже не показали, сказав, что документы еще пишутся. Идея состоит в том, чтобы урегулировать общенациональные и местные референдумы и узаконить народные петиции, запустить процедуру отзыва нардепов и импичмента президента.

Проведет аудит государства. Зеленский создаст при президенте консультативный орган из экспертов, в том числе международных, которые проведут аудит в течение трех-четырех месяцев. Цель — чтобы Зеленский понял, что происходит в стране, что было сделано и так далее.

Владимир Зеленский

Внедрит "секретный план" для Верховной Рады. Поскольку большинство решений невозможны без Верховной Рады, Зеленский хочет наладить сотрудничество с депутатами. А если сотрудничества не получится, обещают внедрить другие варианты, "которые многих удивят". Больше никаких деталей в его штабе по этому вопросу не раскрыли.

Реформирует Администрацию президента. Зеленский собирается обновить АП и убрать так называемых кураторов. По мнению его команды, АП должна выполнять две функции: канцелярии и органа, который "нарабатывает новые идеи и дает толчок". Обещает рассекретить список гостей АП.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский записал новое видеообращение к украинцам. Он призвал их объединиться для общего будущего и не допустить раскола из-за разногласий. Кандидат в президенты призвал людей не делиться на "малороссов и вышиватников, быдло и хохлов".

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