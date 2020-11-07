Смертоносное оружие и ультиматум России: что обещал Байден Украине

Кандидат от Демократической партии Джо Байден, по предварительным данным, победил на выборах президента США.

Что это значит для Украины? Какие обещания давал политик еще во время избирательной кампании? Какие заявления делал на посту вице-президента?

OBOZREVATEL собрал основные заявления Байдена об Украине.

Он намеревался добиваться поставок Украине летального оружия.

Помогать в борьбе с коррупцией.

Дать понять Кремлю необходимость закончить агрессию и освободить оккупированные территории.

Не раз подчеркивал необходимость выполнения Москвой Минских соглашений.

Так, в середине декабря штаб демократа обнародовал заявление под названием "Видение Джо Байденом отношений Америки с Украиной". В нем среди приоритетных задач были определены: помочь в прекращении войны на Донбассе и борьбе с коррупцией.

"Байден будет добиваться завершения конфликта в Украине и будет работать с европейскими союзниками, чтобы поддержать Украину, которая стремится суверенного, демократического и процветающего будущего, которого она заслуживает", – отмечалось в документе.

Также Байден намеревался призывать правительство Украины, бизнес и гражданское общество объединяться в борьбе с коррупцией в стране.

"Украина борется за защиту своей независимости и суверенитета. Успех Украины будет способствовать лучшей безопасности и стабильности Европы в интересах Америки", – подчеркивалось в заявлении.

Кроме того, Байден обещал предоставить Украине военную помощь для защиты от российской агрессии, в том числе и летальное оружие.

О летальном оружии Байден говорил и в 29-ю годовщину Независимости Украины.

В своем заявлении он обещал дать понять Кремлю, что он должен закончить свою агрессию и оккупацию Украины.

"Администрация Байдена-Харрис будет гарантировать, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе смертоносное вооружение, при этом побуждая Украину проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха", – сказал тогда Байден.

Стоит отметить, что еще в декабре 2015 года Байден, будучи тогда вице-президентом США, называл лучшим способом решения конфликта на востоке Украине – выполнение Москвой Минских соглашений.

"Мы продолжаем считать, что лучший способ прекратить конфликт на Донбассе заключается в выполнении дипломатических мер, которые заложены в Минском соглашении, но обе стороны должны соблюдать условия настоящего соглашения. Минск не может быть успешным, если Россия не будет выполнять своих обязательств и президент Путин будет нарушать выполнение своих обещаний, которые он неоднократно делал нашему президенту (Бараку Обаме), вам и мировому сообществу", – говорил тогда вице-президент.

Стоит также напомнить, что еще в 2009 году Байден отмечал, что Украина является наиболее свободной и демократической страной в этом регионе, и украинцы должны гордиться своими достижениями, среди которых свободные и прозрачные выборы, свободная пресса, укрепление демократии.

При этом он отмечал необходимость сделать и далее много и усердно работать над повышением уровня жизни украинцев.