"Смерть никого не волнует": Джемилев рассказал, как оккупанты уничтожили Крым

Российские оккупанты практически уничтожили медицину в аннексированном Крыму.

Об этом в интервью "Фактам" рассказал лидер крымскотатарского народа, народный депутат Украины Мустафа Джемилев. Политик отметил, что на полуострове есть огромные проблемы со здравоохранением.

"Медицина практически умерла: острая нехватка персонала, отсутствие необходимых медикаментов, оборудования. Чтобы попасть к врачу, очереди с раннего утра. Врачам разрешено выписывать людям препараты только российского производства (которые, как правило, не эффективны). Иногда медики могут шепотом подсказать: "Если есть возможность, достаньте украинский аналог, но я вам этого не говорил…" Очень часто случается, что человеку нужна срочная операция, а его записывают в очередь: "Придете через три месяца". То, что он может за это время умереть, никого не волнует", – сообщил он.

Глава Меджлиса добавил, что на лечение крымчане выезжают на неоккупированную территорию Украины.

"Все, кто имеет возможность, стараются выехать на лечение на материковую Украину, закупают здесь в первую очередь медикаменты и продукты, поскольку они дешевле и качественнее российских", – подчеркнул Джемилев.

Мустафа Джемилев

Как сообщал OBOZREVATEL, Мустафа Джемилев рассказал о пытках крымских татар.

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