Смерть нардепа Давыденко: СМИ узнали, из какого оружия стреляли

Выстрел, от которого 23 мая погиб народный депутат Валерий Давыденко, был осуществлен из зарегистрированного на него наградного пистолета.
Об этом сообщает УНН с ссылкой на собственные источники. Рядом с телом нардепа был обнаружен пистолет "Glock 17", который он получил как наградной по приказу Министерства внутренних дел в 2018 году.
Как отметил источник, расположение выходного отверстия (выстрел был произведен в голову), свидетельствует о самоубийстве. Однако, проверяются все обстоятельства смерти нардепа.
Валерий Давыденко
Коллаж
Напомним, народный депутат был найден мертвым в офисе в Киеве 23 мая около 18:30. Полиция начала расследование по факту смерти от огнестрельного ранения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Тело Давыденко было обнаружено уборщицей в туалете его личного офиса, рядом с ним лежал пистолет.
Предварительной версией гибели Давыденко является самоубийство, однако правоохранители будут рассматривать и другие версии.
Также появились свежие фото и видео с места происшествия.
Местный житель рассказал, что автомобиль Давыденко с самого утра стоял у его офиса.
Также стало известно, что окно кабинета народного избранника было открыто, а в его машине обнаружили второй пистолет.
Известно, что в прошлом народный депутат был председателем наблюдательного совета Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины, которая замешана в махинациях и коррупционных скандалах.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал