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25 мая • обновлено в 14:33
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Смерть нардепа Давыденко: СМИ узнали, из какого оружия стреляли

3.9т
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Выстрел, от которого 23 мая погиб народный депутат Валерий Давыденко, был осуществлен из зарегистрированного на него наградного пистолета.

Об этом сообщает УНН с ссылкой на собственные источники. Рядом с телом нардепа был обнаружен пистолет "Glock 17", который он получил как наградной по приказу Министерства внутренних дел в 2018 году.

Как отметил источник, расположение выходного отверстия (выстрел был произведен в голову), свидетельствует о самоубийстве. Однако, проверяются все обстоятельства смерти нардепа.

Валерий Давыденко

Валерий Давыденко

Коллаж

Напомним, народный депутат был найден мертвым в офисе в Киеве 23 мая около 18:30. Полиция начала расследование по факту смерти от огнестрельного ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Глеб Иванов
Персона
Валерий Давыденко
Место
Украина
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