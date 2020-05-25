Смерть Давыденко – не самоубийство: нардеп

Тимур Григоренко Политика 06:31, 25.05.2020 Обновлено: 07:13, 25.05.2020

Смерть народного депутата Валерия Давыденко могла быть политическим заказом.

Об этом в эфире "5 канала" рассказал нардеп от группы "Довіра" Сергей Шахов. По его мнению, политик не мог совершить суицид.

"Что касается моей субъективной точки зрения, он не мог сделать самоубийства. Человек серьезный, харизматичный, дружелюбный. Мое впечатление от того, что это политический заказ. Потому что Давыденко был мощным политиком. Я считаю, что это политика", – отметил Шахов.

Валерий Давыденко

Добавим, что церемония прощания с Давыденко пройдет в понедельник, 25 мая, в клинической больнице "Феофания" в Киеве.

Напомним, что 23 мая в центре Киева с огнестрельным ранением в голову 23 мая был найден народный депутат, член группы "Довіра" Валерий Давыденко.

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