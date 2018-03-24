"Смена вывесок": Колесников прокомментировал окончание АТО на Донбассе

Сопредседатель "Оппозиционного блока", премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников назвал "сменой вывесок" окончание антитеррористической операции на Донбассе и начало там операции Объединенных сил.

"Произошла просто смена вывесок, вряд ли это что-то даст на практике. Украинская власть подписала соглашения "Минск-2". И должна не только сама неукоснительно их выполнять, но и настаивать на выполнении соглашений всеми участниками-подписантами", - сказал он в интервью "Сегодня".

"Нам все пытаются помочь построить дорожную карту выполнения соглашений, чтобы было понятно, что идет за чем, каков очередной шаг. Выборы на Донбассе должны проходить, безусловно, только по украинским законам, пусть даже специально принятым. И под контролем нашей Центральной избирательной комиссии", - добавил сопредседатель "Оппозиционного блока".

Колесников назвал возвращение Донбасса под украинскую юрисдикцию задачей номер один.

"Однако не надо забегать вперед и уже сегодня рассуждать в Раде о том, как будет называться та или иная улица в освобожденном Донецке. Во-первых, это не дело для парламента — называть улицы", - подчеркнул премьер-министр Оппозиционного правительства.

"Я бы, честно, вообще у ВР забрал бы и право переименовывать города. Сам я точно не сторонник коммунистической идеологии и в свое время в Донецке дважды вносил предложение в местный совет о переименовании площади Ленина. Но, подчеркну, это должно быть исключительным правом горсовета, в данном случае Донецкого, политикам в этом вопросе делать нечего. Горожане избрали депутатов, оказали им доверие, вот они пусть и решают", - резюмировал он.