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Смена глав ОГА: Зеленский предложил радикальное решение

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных государственных администраций должны быть уволены.

Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель на брифинге в понедельник, 10 июля (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Позиция президента заключается в том, что все главы ОГА должны быть уволены", — сказала она.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 5 июня Кабмин одобрил увольнение 13 глав областных государственных администраций.

  • Так, правительство не возражает против увольнения главы ОГА Волыни Александра Савченко, Донецкой ОГА –Александра Куця, Закарпатской – Геннадия Москаля, Запорожской – Константина Брыля, Ивано-Франковской – Олега Гончарука, Киевской – Александра Терещука, Кировоградской – Сергея Кузьменко, Львовской– Олега Синютки, Николаевской – Алексея Савченко, Сумской – Николая Клочко, Тернопольской – Степана Барны, Вадима Лозового из Хмельницкой администрации и Александра Мисника из Черниговской ОГА.

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Персоны
Юлия МендельВладимир Зеленский
Место
Украина
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