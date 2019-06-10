Смена глав ОГА: Зеленский предложил радикальное решение

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что все действующие главы областных государственных администраций должны быть уволены.

Об этом заявила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель на брифинге в понедельник, 10 июля (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Позиция президента заключается в том, что все главы ОГА должны быть уволены", — сказала она.

Владимир Зеленский 24 канал

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 июня Кабмин одобрил увольнение 13 глав областных государственных администраций.

Так, правительство не возражает против увольнения главы ОГА Волыни Александра Савченко, Донецкой ОГА –Александра Куця, Закарпатской – Геннадия Москаля, Запорожской – Константина Брыля, Ивано-Франковской – Олега Гончарука, Киевской – Александра Терещука, Кировоградской – Сергея Кузьменко, Львовской– Олега Синютки, Николаевской – Алексея Савченко, Сумской – Николая Клочко, Тернопольской – Степана Барны, Вадима Лозового из Хмельницкой администрации и Александра Мисника из Черниговской ОГА.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!