Слушают разговоры и читают переписки? У Порошенко заявили о незаконной слежке

Очевидно, Офис президента и Государственное бюро расследований незаконно следят за пятым президентом Украины и лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко, его разговорами и переписками.

Публичное "приглашение" на допросы, не предусмотрено никакими нормами УПК, на 21 и 24 января прозвучали через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда на 21 и обратно на 25 января, сообщает пресс-служба партии.

Петр Порошенко lb.ua

"Очевидно, Офис президента и ГБР незаконно следят за Петром Порошенко, его разговорами и переписки. Публичное "приглашение" на допросы прозвучали через полтора суток после того, как он забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда на 21 и обратно на 25 января. График допросов тут же наложили на график поездки. Поэтому, чтобы не давать власти поводов для спекуляций, Порошенко решил отменить этот визит и сдать билеты. Однако, явка на допросы возможна только при условии надлежащего вручения повесток в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины", – напомнили в "Европейской солидарности".

Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат пятого президента, нардепа Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что подал в Государственный бюро расследований повестку о вызове в суд следственных учреждения.

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