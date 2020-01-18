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18 января • обновлено в 15:01
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Слушают разговоры и читают переписки? У Порошенко заявили о незаконной слежке

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Очевидно, Офис президента и Государственное бюро расследований незаконно следят за пятым президентом Украины и лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко, его разговорами и переписками.

Публичное "приглашение" на допросы, не предусмотрено никакими нормами УПК, на 21 и 24 января прозвучали через полтора суток после того, как Порошенко забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда на 21 и обратно на 25 января, сообщает пресс-служба партии.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

lb.ua

"Очевидно, Офис президента и ГБР незаконно следят за Петром Порошенко, его разговорами и переписки. Публичное "приглашение" на допросы прозвучали через полтора суток после того, как он забронировал билеты для поездки в Швейцарию туда на 21 и обратно на 25 января. График допросов тут же наложили на график поездки. Поэтому, чтобы не давать власти поводов для спекуляций, Порошенко решил отменить этот визит и сдать билеты. Однако, явка на допросы возможна только при условии надлежащего вручения повесток в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Украины", – напомнили в "Европейской солидарности".

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Как сообщал OBOZREVATEL, адвокат пятого президента, нардепа Петра Порошенко Игорь Головань заявил, что подал в Государственный бюро расследований повестку о вызове в суд следственных учреждения.

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Автор
Катерина Иванова
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
Партия "Европейская солидарность" Офис президента
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Громозека Иван
Громозека Иван
Свинюку давно пора в СИЗО определить
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Абыр-абырвалг! Бить будете, папаша? Как говорится, желаю, чтобы все! Пойти, что ль, пожрать. Ну их в болото. Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку! Ооо!.. Етить твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами! Ошейник все равно что портфель… Я на шестнадцати аршинах, здесь сижу и буду сидеть. … Я без пропитания оставаться не могу, где же я буду харчеваться? А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять всё, да и поделить… Что же, я не понимаю, что ли. Слон — другое дело. Слоны — животные полезные. А мы кошек душили-душили… Я не господин, господа все в Париже!
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Абыр-абырвалг! Бить будете, папаша? Как говорится, желаю, чтобы все! Пойти, что ль, пожрать. Ну их в болото. Дай папиросочку, у тебя брюки в полосочку! Ооо!.. Етить твою мать, профессор! Иди сюда, выпей с нами! Ошейник все равно что портфель… Я на шестнадцати аршинах, здесь сижу и буду сидеть. … Я без пропитания оставаться не могу, где же я буду харчеваться? А то пишут, пишут… Конгресс, немцы какие-то… Голова пухнет. Взять всё, да и поделить… Что же, я не понимаю, что ли. Слон — другое дело. Слоны — животные полезные. А мы кошек душили-душили… Я не господин, господа все в Париже!
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