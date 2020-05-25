Слухи о покупке ФК "Черноморец" Вадимом Новинским не соответствуют действительности

Ни компания "Смарт-Холдинг", ни ее акционер Вадим Новинский не заключали и не имеют намерения заключать сделки по приобретению корпоративных прав на футбольный клуб "Черноморец" или какие-либо его активы.

Об этом сообщает пресс-центр Вадима Новинского, комментируя распространенные в СМИ сообщения о том, что народный депутат Вадим Новинский якобы приобрел футбольный клуб "Черноморец", а также стадион и отельный комплекс в Одессе.

"Эта информация не соответствует действительности. Обращаем внимание средств массовой информации на то, что журналист, впервые опубликовавший эту информацию, не обращался за официальным комментарием. Будем впредь благодарны украинским медиа за соблюдение журналистских стандартов и законодательства Украины, гарантирующих гражданам право на правдивую и достоверную информацию, а также за обращения в подобных случаях непосредственно к первоисточнику", – сказано в сообщении пресс-службы.

Вадим Новинский

Напомним, "Смарт-Холдинг" – одна из крупнейших промышленно-инвестиционных групп Украины, которая объединяет предприятия, сосредоточенные в ключевых для экономики Украины отраслях: горно-металлургическом и нефтегазовом комплексах, банковском секторе, сельском хозяйстве, розничной торговле, судостроения и недвижимости. В качестве портфельного инвестора предприятия "Смарт-Холдинга" участвуют и в других бизнес-проектах. Бенефициаром "Смарт-Холдинга" является Вадим Новинский.