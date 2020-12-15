"Слугу" поймали за "бронированием" элитного отеля в Доминикане на заседании Рады. Фото

Депутата от "Слуги народа" Валерия Колюха поймали в зале Верховной Рады на том, как он бронировал отель для будущего отдыха. Среди вариантов была Доминиканская Республика и апартаменты за $6750.

Это произошло во время заседания парламента 15 декабря, пишет "Цензор.НЕТ" и публикует соответствующие фото (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно переписку парламентария в телефоне. Ему написали, что бронирование в одном из отелей возросло до "6750 уже" (долларов, более 187 тыс. грн. – Ред.).

Колюх на заседании Рады 15 декабря

"Ого", – удивился "слуга".

Очевидно, речь шла о пятизвездочном отеле "Catalonia Bavaro Beach" в Доминиканской Республике, ведь ссылку именно на него сбросили нардепу в мессенджер.

"Валера, выбираем... Вам бронировать?.. Египет растет тоже", – написали ему, на что Колюх ответил "бронируйте".

Переписка Колюха

Кадры из Catalonia Bavaro Beach

Справка: Валерий Колюх является главой подкомитета по вопросам науки и инноваций комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций. В парламент он прошел по 92-му округу на Киевщине.

Колюх имеет два высших образования. Он окончил философский факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко ("Политология") и аспирантуру на кафедре политических наук. Кроме этого, выучился по специальности "Правоведение" в Киевском университете права НАН Украины. "Слуга" является доктором политических наук, профессором кафедры политических наук КНУ им. Т. Шевченко.

Колюх был одним из 77 "слуг", которые на днях провалили голосование за земельную децентрализацию Зеленского. Речь идет о законопроекте №2194 об усовершенствовании системы управления и дерегуляции земельных отношений.

Расположение отеля в Доминиканской Республике Google-карта

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